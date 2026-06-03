«Πράσινο 3 στα 3» για το πετρέλαιο με κέρδη 2%

To West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 2,41% στα 96,02 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το Brent πρόσθεσε 1,89% στα 97,81 δολάρια ανά βαρέλι.

Την τρίτη κερδοφόρα συνεδρίασή του πέτυχε το πετρέλαιο την Τετάρτη, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι έτοιμοι να χτυπήσουν ξανά το Ιράν εάν χρειαστεί. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 2,41% στα 96,02 δολάρια ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς αργού Brent πρόσθεσε 1,89% στα 97,81 δολάρια ανά βαρέλι.

Προειδοποίηση πως θα απαντήσει με «αποφασιστικό και ανάλογο» τρόπο σε οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, απηύθυνε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ενώ οι συνομιλίες τις Ουάσιγκτον με την Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζονται και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Κάνοντας λόγο και αυτός για «αποφασιστική απάντηση» στην περίπτωση νέας εχθρικής ενέργειας, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δικαιολόγησε, τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Κουβέιτ, χωρίς να τις κατονομάσει ρητά, κάνοντας λόγο για «πλήγματα αυτοάμυνας σε τοποθεσίες τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι «θα υπάρξει πλήρης επιστροφή σε στρατιωτική δράση» εάν χρειαστεί, σύμφωνα με τον κ. Νετανιάχου. «Είναι απόφαση του Αμερικανού προέδρου. Το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες. Νομίζω ότι το Ιράν πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Πρέπει να γνωρίζουν ότι παίζουν με τη φωτιά» πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε πως: «πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο». Ο Τραμπ συμμερίζεται επίσης αυτόν τον στόχο, συμπλήρωσε, ενώ υποβάθμισε τις εικασίες ότι η σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι τεταμένη λόγω των ενεργειών του στον Λίβανο.

Ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν τακτικές διαφωνίες, αλλά σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν ξανά στρατιωτικές επιθέσεις, καταδεικνύοντας την ευθραυστότητα της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σχολίασε ότι είχε καταρρίψει πολλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones και είχε εξαπολύσει αμυντικά πλήγματα μετά από «απόπειρες επιθέσεων» από την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο σημείωσαν ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να συμμετέχει σε συνομιλίες με το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αποσαφήνισε πως στο πλαίσιο των συζητήσεων, «υπάρχει η προοπτική» το Ιράν «να μπορέσει να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος».