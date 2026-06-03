Η ASML έγινε η πολυτιμότερη εισηγμένη στην ιστορία της Ευρώπης

Την Τετάρτη, η μετοχή της ASML κατέγραψε κέρδη έως και 2,3% στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας, οδηγώντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αντίστοιχη των 674 δισ. δολαρίων.

Πολυτιμότερη εταιρεία στην ιστορία της Ευρώπης αναδείχθηκε η ASML, με τη μετοχή της να έχει σημειώσει άνοδο 60% από την αρχή του έτους, έχοντας λάβει ώθηση από τη μεγάλη ζήτηση για μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Την Τετάρτη, η μετοχή της ASML κατέγραψε κέρδη έως και 2,3% στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας, οδηγώντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αντίστοιχη των 674 δισ. δολαρίων. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Επιπλέον, η ASML έχει μέχρι στιγμής το 2026 την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον Euro Stoxx 50, αν και έχει υποαποδώσει σε σχέση με άλλες μετοχές του κλάδου ημιαγωγών που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η ολλανδική εταιρεία έγινε η πολυτιμότερη εισηγμένη της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την εταιρεία λογισμικού SAP. Από τότε, έχει εδραιώσει το προβάδισμά της, με την χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά πλέον το άθροισμα των δύο αμέσως επόμενων μεγαλύτερων εταιρειών, της HSBC και της Roche.

Η τελευταία άνοδος στη μετοχή της ASML ήρθε αφού οι αναλυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να προμηθεύει προηγμένα εργαλεία σε πελάτες όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. και η Samsung Electronics. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσο εταιρεία μπορεί να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα αρκετά γρήγορα ώστε να προμηθεύσει κατασκευαστές τσιπ που επίσης επεκτείνουν τις γραμμές παραγωγής τους.