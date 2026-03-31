Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει τις πληροφορίες για πυρά πυραύλων εναντίον της Τουρκίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέρριψε σήμερα ως «εντελώς αβάσιμες» τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε πυραύλους στην Τουρκία, προτείνοντας τη διεξαγωγή κοινής έρευνας για το θέμα αυτό.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ο Αραγτσί προειδοποίησε κατά «επιχειρήσεων (...) που εξαπολύονται από εχθρούς» και είπε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για τεχνική συνεργασία από κοινού προκειμένου να εξεταστεί κάθε ισχυρισμός», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Χθες, Δευτέρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν άλλον έναν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Βγήκε» ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου

Οι κλάδοι που ηγούνται της κούρσας των μισθών και οι «χρυσές» ειδικότητες με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ

tags:
Ιράν
Τουρκία
Μέση Ανατολή
Πόλεμος
Πύραυλος
