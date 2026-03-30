Οι 4 στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο - Αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου από ΝΑΤΟ στην Τουρκία

«Είναι τρελοί οι Ιρανοί. Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν είτε με τη συγκατάθεση τους, είτε μέσω διεθνούς συμμαχίας» τονίζει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Τους βασικούς στόχους της αμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν, παρουσίασε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπιο τονίζοντας ότι πρόκειται για σαφώς καθορισμένο στρατιωτικό πλαίσιο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ενώ προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα είναι αντιμέτωπη με «σοβαρές συνέπειες» αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μετά το τέλος του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι στόχοι των ΗΠΑ είναι:

Η καταστροφή της ιρανικής αεροπορίας. Η καταστροφή του ναυτικού του Ιράν. Η δραστική αποδυνάμωση της δυνατότητας εκτόξευσης πυραύλων. Η καταστροφή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής.

«Η άρνηση του Ιράν στο παρελθόν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και να σταματήσει να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες δείχνει ότι είναι τρελοί» τόνισε και πρόσθεσε: «Είναι θρησκευόμενοι φανατικοί στους οποίους δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί να έχουν πυρηνικά όπλα». «Είναι ατυχές, ο λαός του Ιράν είναι απίστευτοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ηγούνται, αυτό το καθεστώς, αυτό είναι το πρόβλημα» τόνισε.

«Και αν υπάρχουν τώρα νέοι άνθρωποι στην εξουσία που έχουν ένα πιο λογικό όραμα για το μέλλον, αυτό θα ήταν καλά νέα για εμάς, για αυτούς, για ολόκληρο τον κόσμο» πρόσθεσε ενώ αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τα οποία διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε ότι έχουν δημιουργηθεί «ρωγμές» στην ηγεσία της Τεχεράνης.

«Δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πιθανότατα θα τους έβαζε σε μπελάδες με κάποιες άλλες ομάδες ανθρώπων μέσα στο Ιράν», επεσήμανε ο Ρούμπιο. «Κοιτάξτε», συμπλήρωσε, «υπάρχουν κάποιες ρωγμές που εμφανίζονται εκεί εσωτερικά. Και τελικά, πιστεύω ότι αν υπάρχουν άνθρωποι στο Ιράν που τώρα, δεδομένων όλων όσων έχουν συμβεί, είναι πρόθυμοι να κινηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση για τη χώρα τους, αυτό θα ήταν υπέροχο».

Ο Ρούμπιο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις «ρωγμές» και αργότερα πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι που διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ «λένε κάποια σωστά πράγματα ιδιωτικά». «Προφανώς, δεν πρόκειται να το δημοσιοποιήσουν σε δελτία Τύπου, αλλά τελικά, πρέπει να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι θα καταλήξουν να είναι οι υπεύθυνοι, αν είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να φέρουν αποτελέσματα. Θα το δοκιμάσουμε. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί» κατέληξε.

Αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου από ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Ταυτόχρονα, δυνάμεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται Ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο εντός του τουρκικού εναέριου χώρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. «Βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από τα στοιχεία αεράμυνας του ΝΑΤΟ που είναι βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο» υπογραμμίζεται.

Όπως προστίθεται σχετικά: «Λαμβάνονται με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό τα απαραίτητα μέτρα έναντι κάθε είδους απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας». «Όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται προσεκτικά, με προτεραιότητα την εθνική μας ασφάλεια» καταλήγει η επίμαχη ανακοίνωση.

Πρόκειται για τον τέταρτο βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίζεται πάνω από την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν πριν από ένα μήνα. Επισήμως η κυβέρνηση της Τεχεράνης αρνείται ότι ιρανικοί πύραυλοι στοχεύουν την Τουρκία, θέση που επισήμανε και σε επικοινωνία που είχε, μετά τις προηγούμενες αναχαιτίσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργτσί, μετά τον ομόλογό του της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

