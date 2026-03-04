«Κύπρο και όχι Τουρκία στόχευε ο πύραυλος της Τεχεράνης» - Πάνω από 1.000 οι νεκροί στο Ιράν

Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», τόνισε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Η Άγκυρα «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίσθηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε τούρκος αξιωματούχος. «Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο Τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί. Η Άγκυρα τόνισε ότι «Κάθε εχθρική ενέργεια θα λάβει την προσήκουσα απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η διαβούλευση και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας θα συνεχισθούν καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας», όπως ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

«Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς όλες τις πλευρές: οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια που δύναται να αυξήσει την ένταση στην περιοχή» πρόσθεσε. Παράλληλα, το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna έκανε σήμερα λόγο για 1.045 θανάτους, αμάχων και στρατιωτών, από την έναρξη το Σάββατο της εκστρατείας βομβαρδισμών που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Κατά τη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική Αμερική και το σφετεριστικό ισραηλινό καθεστώς εναντίον της ισλαμικής μας πατρίδας, 1.045 αγαπημένοι στρατιώτες και άμαχοί μας» σκοτώθηκαν, έγραψε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών. Το Υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ αναφέρει ότι η ζημιά στην οικονομία της χώρας από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσε να φτάσει τα 9 δισ. σέκελ (2,9 δισ. δολάρια) την εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα - Ανασύρθηκαν 87 σοροί

Yπενθυμίζεται πως σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή, ιρανικό πολεμικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα μετά από χτύπημα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπου τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα. Αντ' αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη. Σιωπηλός θάνατος», δήλωσε ο Χέγκσεθ. Ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι «για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια μοναδική τορπίλη Mark 48 άμεσης δράσης, στέλνοντας το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού».

Οι σοροί 87 ναυτών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση μιας κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα. Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας ενώ 32 Ιρανοί ναύτες έχουν διασωθεί.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο επεσήμανε πως η επίθεση προκάλεσε βαριές απώλειες στο πλήρωμα του πλοίου. Κατά τις τελευταίες πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, το πλοίο συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις στα ανοικτά της Ινδίας όταν σημειώθηκε το αμερικανικό πλήγμα ενώ τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται.

Στο μεταξύ, χθες η αμερικανική κεντρική διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν βυθιστεί 17 ιρανικά πλοία. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογράμμιζαν τις προηγούμενες ημέρες ότι ένας από τους βασικούς στόχους των επιχειρήσεων είναι η αποδυνάμωση και η καταστροφή του ιρανικού ναυτικού. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίθα Χεράθ, ενημερώνοντας το κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε ότι το πλοίο -το οποίο αναγνωρίστηκε ως IRIS Dena- έχει βυθιστεί.

«Ελπίζουμε να μπορέσουμε να διασώσουμε περισσότερους ανθρώπους και θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μέχρι να είμαστε σίγουροι», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλα πλοία ή αεροσκάφη στην περιοχή του συμβάντος. Οι αρχές της Σρι Λάνκα αναμένεται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια της βύθισης μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.