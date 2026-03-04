Ανοδική «ανάσα» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Έντονα ανοδικά αντέδρασαν την Τετάρτη μετοχές και δείκτες στη Λεωφόρο Αθηνών, μετά από ένα διήμερο ισχυρών απωλειών. Ξεχώρισε το άλμα 17% της ΕΥΔΑΠ, κέρδη 6,7% για τον τραπεζικό δείκτη.

Έντονα ανοδικά αντέδρασαν την Τετάρτη μετοχές και δείκτες στη Λεωφόρο Αθηνών, μετά από ένα διήμερο ισχυρών απωλειών. Η μικρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η ανοδική κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών και οι πληροφορίες ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν διάλογο με τις ΗΠΑ σχετικά με πιθανούς όρους τερματισμού του πολέμου (αν και ήταν η αφορμή για να ανακάμψει η διάθεση ανάληψης ρίσκου των επενδυτών.

Ασφαλώς, η πορεία της σύγκρουσης στο Ιράν συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και η στρατιωτική δράση συνεχίζει να εξαπλώνεται γεωγραφικά, όπως φάνηκε σήμερα με την βύθιση της ιρανικής φρεγάτας στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα και την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου στην τουρκική επικράτεια.

Ενδεικτικό του κλίματος, το χθεσινό σχόλιο αναλυτών της Deutsche Bank που σημείωναν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη και «δεν γνωρίζουμε αν βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής ή στην αρχή του τέλους των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή».

«Σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε μόνιμο στοιχείο του διεθνούς περιβάλλοντος και όχι σε ένα απλώς περιστασιακό φαινόμενο» ανέφεραν από την πλευρά τους αναλυτές της Morgan Stanley.

Σε κάθε περίπτωση, στο ελληνικό ταμπλό οι απώλειες των προηγούμενων δύο ημερών δημιούργησαν και ευκαιρίες τοποθετήσεων και επανανατοποθετήσεων καθώς, πέραν των εισαγόμενων αναταράξεων, οι ελληνικές εισηγμένες εμφανίζουν μέχρι στιγμής πολύ καλή εικόνα σε επίπεδο θεμελιωδών. Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα η DBRS για τον κλάδο των τραπεζών, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο 2026 με σημαντικά κεφαλαιακά «μαξιλάρια», τα οποία τις καθιστούν ανθεκτικές στην απορρόφηση της αυξημένης γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αβεβαιότητας.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές έκλεισαν κοντά στα υψηλά ημέρας, με άνοδο 4,16% στις 2.160,80 μονάδες.

Ισχυρή άνοδος και για τον δείκτη των τραπεζών που έκλεισε στο +6,71% και τις 2.419,32 μονάδες. Στη σύνθεσή του τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Alpha Bank με κέρδη 8,66% στα 3,48 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε 7,68% στα 3,67 ευρώ, ενώ οι Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ ακολούθησαν με κέρδη 6,73% και 6,59% αντίστοιχα. Στο +5,04% έκλεισε ο τίτλος της Optima, ενώ η Τρ. Πειραιώς ενισχύθηκε 4,82% στα 7,44 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 106 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 21 που υποχώρησαν και 23 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ενθαρρυντικό το ύψος του ημερήσιου τζίρου στα 470,3 εκατ. ευρώ, με αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 57,62 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πτωτικά κινήθηκαν μόνο οι μετοχές των Motor Oil και Helleniq Energy, με απώλειες 0,92% και 0,52% αντίστοιχα.

Σε θετικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε το άλμα 16,96% για την ΕΥΔΑΠ στα 8,55 ευρώ, τα κέρδη 6,79% της ElvalHalcor στα 3,93 ευρώ, το +5,70% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 34,10 ευρώ, καθώς και τα κέρδη περί του 5% για τις μετοχές των Cenergy και ΔΑΑ. Άνω του 5% ενισχύθηκε και η Metlen στα 35,08 ευρώ.

Με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, οι Viohalco (+4,29%), Aegean (+3,89%), ΔΕΗ (+3,80%), Jumbo (+1,53%), ΟΤΕ (+1,48%), Τιτάν (+0,82%) και Coca-Cola HBC (+0,19%).