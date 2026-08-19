Wall Street: Τέλος στο αρνητικό σερί με βοήθεια από τα ομόλογα - «Απογείωση» +177% της Moderna

Η είδηση της ημέρας που δεν ήταν άλλη από την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

Ένα πτωτικό σερί τριών ημέρων έσπασαν οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, στον απόηχο της είδησης της ημέρας που δεν ήταν άλλη από την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα υπερδιπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, μία κίνηση που ξάφνιασε την αγορά και οδήγησε στην απότομη μείωση των αποδόσεων. Παράλληλα, οι επενδυτές ανέλυσαν την αναστολή των δασμών στα καναδικά προϊόντα, αλλά και τα πρακτικά της Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε 119,71 μονάδες, ή 0,22%, στις 53,463,11, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,24%, στις 7.710,70. Ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε στο +0,16%, στις 26.331,09 μονάδες.

Η κίνηση του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ, ανέκοψε, τουλάχιστον προσωρινά, την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία ασκούσε πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα, οδηγώντας σε ράλι τον χρυσό. Το 30ετές ομόλογο αποδυναμώθηκε 9 μονάδες βάσης στο 5,195%, ενώ μέσα στην εβδομάδα είχε φτάσει κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών. Το 10ετές διολίσθησε 6 μονάδες βάσης στο 4,650%.

Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν μικρή άνοδο την Τετάρτη, μετά από μια πτωτική ημέρα χθες, κατά την οποία ο δείκτης Philadelphia Semiconductor μειώθηκε σχεδόν κατά 5%.

Τα τελευταία στοιχεία για την αύξηση των εσόδων της OpenAI δεν κέρδισαν πολλούς θαυμαστές μεταξύ των επενδυτών, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στον αντίποδα, η ανταγωνίστρια Anthropic φέρεται να αποκομίζει τεράστια έσοδα. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα προκαταρκτικά τριμηνιαία έσοδά της αυξήθηκαν κατά 14 φορές στα 11,5 δισ. δολάρια από 787 εκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο. Το υπερφιλόδοξο ΑΙ hub ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και οι Financial Times αναφέρουν ότι οι επενδυτές στοχεύουν σε μια αποτίμηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Moderna «εκτοξεύτηκε» 177% (!) μετά την επιτυχία του πειραματικού εμβολίου κατά του καρκίνου της εταιρείας και της Merck σε μια δοκιμή τελικού σταδίου. Το εμβόλιο που βασίζεται στο mRNA σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda της Merck πέτυχε βασικούς στόχους στη κλινική δοκιμή σε περισσότερους από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα υψηλότερου κινδύνου ή προχωρημένο στάδιο, των οποίων ο ανιχνεύσιμος καρκίνος είχε αφαιρεθεί πλήρως μέσω χειρουργικής επέμβασης. Η μετοχή της Merck σημειώνει κέρδη σχεδόν 10%.

Η Marvell Technology κέρδισε πάνω από 8% μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την Google, για την ανάπτυξη τσιπ, με συμφωνία δικαίωμα αγοράς έως και 12,2 δισ. δολαρίων σε μετοχές του κατασκευαστή ημιαγωγών. Σύμφωνα με το Βloomberg, η Google μπορεί να αγοράσει έως και 58.970.907 μετοχές της Marvell στην τιμή των 206,58 δολαρίων η καθεμία. Περίπου 1,4 εκατ. από τις μετοχές θα κατοχυρώνονται σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις κατά το πρώτο έτος μετά την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.

Πληθαίνουν οι φωνές ανάμεσα στα μέλη της Fed ότι θα χρειαστεί να αυξηθούν τα επιτόκια, και μάλιστα σύντομα, εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στη μείωση του πληθωρισμού, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Τα τρία μέλη του ΔΣ που επιθυμούσαν μία αύξηση κατά 0,25%, σύμφωνα με τα πρακτικά «έκριναν ότι κάτι τέτοιο πιθανότατα θα βοηθούσε στην αποτροπή της ανάγκης για μια πιο απότομη και ενδεχομένως πιο δαπανηρή ακολουθία κινήσεων σύσφιξης σε μεταγενέστερο στάδιο».

Η δίκη της Meta για τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίστηκε σήμερα στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, μετά τις εναρκτήριες διεργασίες την Τρίτη. Ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε για τους ενάγοντες, ο πρώην μηχανικός της Meta, Arturo Béjar, κατέθεσε ότι είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο στις πλατφόρμες της εταιρείας και ανέφερε ότι η κόρη του έφτιαξε λογαριασμό στο Instagram και άρχισε να λαμβάνει άσεμνα μηνύματα και εικόνες από διαφορετικούς χρήστες. Ένας σύλλογος 29 γενικών εισαγγελέων πολιτειών μηνύει τον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενος ότι σκόπιμα ανέπτυξε τις υπηρεσίες του για να κρατά τα παιδιά στο διαδίκτυο για όσο το δυνατόν περισσότερο και προκάλεσε ψυχολογική βλάβη. H Μέτα ισχυρίζεται ότι η δίκη θα μπορούσε να την αφήσει εκτεθειμένη σε ζημιές ύψους έως και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο οι γενικοί εισαγγελείς αμφισβητούν αυτόν τον αριθμό.