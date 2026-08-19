Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαδραμάτισαν «ρόλο μεσολαβητή» για αυτή την ανταλλαγή των αιχμαλώτων, όπως και στις προηγούμενες.

Η Ουκρανία και η Ρωσία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ένας από τους λίγους τομείς στους οποίους εξακολουθούν να συνεργάζονται οι δύο χώρες.

«113 Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν. Σε αντάλλαγμα παραδόθηκαν 103 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Οι Ρώσοι στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία για να λάβουν «ιατρική και ψυχολογική» υποστήριξη, σύμφωνα με τη Μόσχα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαδραμάτισαν «ρόλο μεσολαβητή» για αυτή την ανταλλαγή των αιχμαλώτων, όπως και στις προηγούμενες.

Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση. Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου είναι ένας από τους λίγους τομείς στους οποίους εξακολουθούν να συνεργάζονται η Ρωσία και η Ουκρανία και αποτελούν το μοναδικό απτό αποτέλεσμα των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Κίεβο, περισσότεροι από 15.000 Ουκρανοί πολίτες κρατούνται σε ρωσικές φυλακές. Τον Φεβρουάριο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 7.000 Ουκρανοί στρατιωτικοί κρατούνται. Από τον χειμώνα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ