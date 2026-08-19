Με δικαίωμα αγοράς έως και 12,2 δισ. δολαρίων σε μετοχές της Marvell η Google

Συνεργασία ανάπτυξης τσιπ, με συμφωνία δικαίωμα αγοράς έως και 12,2 δισ. δολαρίων σε μετοχές της Marvell σύναψε η Google.

Συνεργασία ανάπτυξης τσιπ, με συμφωνία δικαίωμα αγοράς έως και 12,2 δισ. δολαρίων σε μετοχές της Marvell σύναψε η Google.

Σύμφωνα με το Βloomberg, η Google μπορεί να αγοράσει έως και 58.970.907 μετοχές της Marvell στην τιμή των 206,58 δολαρίων η καθεμία. Περίπου 1,4 εκατ. από τις μετοχές θα κατοχυρώνονται σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις κατά το πρώτο έτος μετά την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.

Οι υπόλοιπες μετοχές θα κατοχυρώνονται βάσει «διακριτών αγορών» από το γ' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 της Marvell έως το τέλος του οικονομικού έτους 2033. Η κατοχύρωση κάθε πακέτου μετοχών θα συνδέεται με την επίτευξη εσόδων ύψους 500 εκατ. δολαρίων από τα προϊόντα που αναπτύσσουν από κοινού οι δύο εταιρείες.

Στο πλαίσιο διευρυμένης συνεργασίας, Marvell και Google θα αναπτύξουν επιταχυντές για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI inference), ελεγκτές αποθήκευσης δεδομένων, ελεγκτές διασύνδεσης δικτύου, ελεγκτές διασύνδεσης μνήμης, καθώς και τεχνολογίες υπολογισμού κοντά στη μνήμη (near-memory compute).