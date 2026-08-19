Επαναγορά μετοχών 28,7 δισ. δολαρίων από SK Hynix

Aφού επωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για τσιπ μνήμης και γέμισε με μετρητά, η SK Hynix σχεδιάζει να επιστρέψει μέρος των χρημάτων στους μετόχους της.

Aφού επωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για τσιπ μνήμης και γέμισε με μετρητά, η SK Hynix σχεδιάζει να επιστρέψει μέρος των χρημάτων στους μετόχους της. Ειδικότερα, ο νοτιοκορεάτικος τεχνολογικός κολοσσός την Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναγοράσει 28,7 δισ. δολάρια σε μετοχές εντός τριών μηνών, ξεκινώντας από την Πέμπτη.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο τίτλος της SK Hynix, εισηγμένος στη Σεούλ, έχει χάσει σχεδόν το ήμισυ της αξίας του από την κορύφωσή του τον Ιούνιο αλλά έχει υπερδιπλάσια κέρδη σε ετήσια βάση, με τους επενδυτές να έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τη διάρκεια της άνθησης των τσιπ μνήμης.

Υπήρξαν επίσης ανησυχίες σχετικά με το σορτάρισμα από Νοτιοκορεάτες επενδυτές που επιδιώκουν μεγαλύτερα κέρδη στην ισχυρή χρηματιστηριακή αγορά της χώρας. Η SK Hynix ισχυρίστηκε ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει την «εγγενή αξία» της.

Μάλιστα, σκοπεύει να αρχίσει να επιστρέφει περισσότερο από το 50% των σωρευτικών ελεύθερών ταμειακών ροών της στους μετόχους, ενώ η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την καταβολή σταθερών και ειδικών μερισμάτων.

Η SK Hynix είδε τα κέρδη της να αυξάνονται 557% το τελευταίο τρίμηνο και οι αναλυτές προβλέπουν ράλι 484% για ολόκληρο το έτος. Ο προγραμματισμένος στόχος του buyback αφορά περίπου 24 εκατ. μετοχές, ή το 3,3% αυτών που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Με την ανακοίνωση επαναγοράς, η εταιρεία στέλνει ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τα επόμενα χρόνια. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά: Εν μέσω του sell off του Ιουλίου που οδήγησε τις παγκόσμιες μετοχές ημιαγωγών σε ελεύθερη πτώση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της SK Hynix, πραγματοποίησε γενναία προσωπική αγορά μετοχών.

Την περασμένη εβδομάδα, εξέφρασε την άποψή του ότι οι τιμές των τσιπ μνήμης θα παραμείνουν στα ύψη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η Samsung Electronics, ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της SK Hynix, συνέβαλε επίσης στη βελτίωση του κλίματος απέναντι στις μετοχές μνήμης ανακοινώνοντας αύξηση 15% σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της.