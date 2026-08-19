ΕΛΑΣ: Εκτός στόχου το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» για το άνοιγμα 25.000 κλειστών κατοικιών

Στις 31/8/26 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιλεξιμότητας για κλειστά ακίνητα.

Κριτική στην κυβέρνηση ότι είναι εκτός στόχου το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ανακοίνωσή της. Όπως σημειώνει, στις 31/8/26 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιλεξιμότητας για κλειστά ακίνητα για το πρόγραμμα, και μέχρι σήμερα, με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία, έχουν εκδοθεί περίπου 9.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός θα ανέλθει περίπου στις 11.000 βεβαιώσεις.

«Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσφατα είχε θέσει τον πολιτικό πήχη στο άνοιγμα 25.000 κλειστών κατοικιών. Λίγες ημέρες πριν κλείσει το πρώτο στάδιο, η απόσταση από την κυβερνητική εξαγγελία είναι μεγάλη», σχολιάζει η ΕΛΑΣ, ενώ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι ο τελικός αριθμός θα είναι ακόμα μικρότερος, γιατί οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν μόνο τον πρώτο διοικητικό έλεγχο. Επίσης, κάνει λόγο για πολύ υψηλό προϋπολογισμό που δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, αφού μπορούν να χρηματοδοτήσουν και ανοικτές, ήδη χρησιμοποιούμενες κατοικίες, αλλά και για ψηφιακή γραφειοκρατία που δυσκολεύει τη διαδικασία για τους ιδιοκτήτες.

Η ΕΛΑΣ ζητά άμεσα από τη κυβέρνηση:

* Να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα πέραν της 31ης.08.2026.

* Να εντάξει ρητά στο πρόγραμμα τα κλειστά ακίνητα που αποκτήθηκαν εντός του 2026 και σήμερα εξαιρούνται.

* Να αποκαταστήσει άμεσα τις δυσλειτουργίες και να παραμετροποιήσει εκ νέου την πλατφόρμα. Να επανεξετάσει όλες τις περιπτώσεις πολιτών που αποκλείστηκαν εξαιτίας τεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων, ώστε κανένας δικαιούχος να μη στερηθεί τη συμμετοχή του λόγω αδυναμιών του πληροφοριακού συστήματος.

* Να δημοσιοποιεί, σε μηνιαία βάση, αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του προγράμματος, διαχωρίζοντας τις Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας για κλειστές και ανοικτές κατοικίες και καταγράφοντας τον αριθμό των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, των εγκρίσεων, των ολοκληρωμένων ανακαινίσεων και των κατοικιών που έχουν ήδη επανενταχθεί στην αγορά.

«Η αστοχία του προγράμματος αποτυπώνει τον συνολικό λανθασμένο προσανατολισμό της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία επιδοτεί σχεδόν αποκλειστικά τη ζήτηση, πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές των ακινήτων, χωρίς αντίστοιχη δημιουργία νέας, μόνιμα προσιτής προσφοράς ακινήτων», αναφέρει η ΕΛ.Α.Σ. στην ανακοίνωσή της και καταλήγει:

«Η ΕΛΑΣ εγγυάται αλλαγή πορείας στη στεγαστική πολιτική. Φέρνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προοδευτικού μετασχηματισμού, που προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί μόνιμο δημόσιο και κοινωνικό απόθεμα, κάνει την ιδιωτική μίσθωση δίκαιη, ενεργοποιεί τη μικρή ιδιοκτησία, αναθέτει αυξημένη ευθύνη στη μεγάλη οικονομική ισχύ και ενώνει κράτος, αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, κοινωνική οικονομία και παραγωγικές δυνάμεις σε έναν κοινό στόχο, την προσιτή στέγη για όλους με διάρκεια».