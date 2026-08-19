Χρηματιστήριο: «Έπεσαν» οι 2.600 μονάδες - Διήμερες απώλειες 2,4% στις τράπεζες

Πτωτικά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης. Απώλειες στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, ξεχώρισαν ξανά στον FTSE Large Cap τα κέρδη των Motor Oil και Helleniq Energy.

Πτωτικά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, παραμένοντας σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και με το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό να υποχρεώνεται με απώλειες.

Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν για τον Γενικό Δείκτη στις 2.593,57 μονάδες, με πτώση 0,90% κοντά στα χαμηλά ημέρας. Ο ΓΔ έκλεισε έτσι κάτω από τις 2.600 μονάδες για πρώτη φορά μετά τις 3 Αυγούστου, όταν είχε διασπάσει ανοδικά για πρώτη φορά το συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο τις τελευταίες ημέρες λειτουργούσε ως βραχυπρόθεσμη στήριξη.

Οι τράπεζες βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο των πιέσεων, ωστόσο κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σημειώθηκαν και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips.

Το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές διατηρείται, με φόντο τις διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων, την αναζωπύρωση των ανησυχιών για τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και το αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο γεωπολιτικό μέτωπο δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις» με το Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν πλήρως εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών, δεν αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δεν καταργήσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και δεν τερματίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Έτσι, το Brent βρέθηκε ξανά σήμερα να διαπραγματεύεται πάνω από τα 92 δολάρια, ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφάνισαν μικτές τάσεις, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί οριακά κατά 0,10%, ενώ ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100 εμφάνιζαν μικρά κέρδη.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρνητικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών υποχωρώντας 1,57% στις 3.022,84 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του στο κόκκινο. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Τράπεζα Κύπρου (-3,69%) και ακολούθησαν οι Alpha Bank (-2,74%), Eurobank (-1,90%) και Τρ. Πειραιώς (-1,29%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν η Εθνική (-0,58%), η Optima Bank (-0,44%) και η CrediaBank (-0,42%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,8 με 37 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 68 σε αρνητικό και 46 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 243,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 29,83 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Κινητικότητα εκ νέου στη Eurobank με 12 πακέτα για 4,06 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 18 εκατ. ευρώ, σε τιμές από 4,41 ευρώ έως 4,46 ευρώ ανά μετοχή.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Motor Oil ενισχυμένη 2,99% στα 58,60 ευρώ, και ακολούθησαν η Helleniq Energy (+1%), η ΔΕΗ (+0,82%), η ΕΥΔΑΠ (+0,51%), η Viohalco (+0,46%) και ο ΟΤΕ (+0,15%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Lamda Development (-2,46%) και ακολούθησαν οι Coca-Cola HBC (-1,87%), Jumbo (-1,51%), Allwyn (-1,38%), Metlen (-1,32%), Aktor (-1,18%) και Aegean (-1,15%). Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Τιτάν (-0,89%), Cenergy (-0,88%), ΔΑΑ (-0,67%), ElvalHalcor (-0,41%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,32%).