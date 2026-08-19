Βερολίνο και Παρίσι καταδικάζουν τις δηλώσεις Γκβιρ για Γάζα

Ο Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους από την Παλαιστίνη «κάθε νύκτα» στη Γάζα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς «καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» τις δηλώσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα από τον ακροδεξιό ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύκτα» στη Γάζα δήλωσε σήμερα στο Βερολίνο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο καγκελάριος Μερτς «καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα τις απάνθρωπες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο δηλώσεις που διατυπώθηκαν από τον υπουργό Μπεν Γκβιρ», οι οποίες είναι «απαράδεκτες», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Χίλε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

Από το Παρίσι, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε επίσης σήμερα «ανυπόφορες και απάνθρωπες» τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί σε όλους μας αποστροφή. Είναι ο λόγος για τον οποίο καταδικάσαμε τον υπουργό Μπεν Γκβιρ, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου είναι ανυπόφορες και απάνθρωπες», δήλωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Montagne.

Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε δήλωσε επίσης σήμερα ότι «τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη», κυρίως ο νέος διαγωνισμός για την κατακσευή κατοικιών για εποίκους σ' αυτό το κατεχόμενο έδαφος, «παρακολουθούνται με μεγάλη ανησυχία από τον καγκελάριο».

«Το έκανε επανειλημμένα γνωστό στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη διάρκεια εμπιστευτικών συνομιλιών, όπως και με δημόσιες δηλώσεις», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Χίλε, «δεν πρέπει να υπάρξει κανένα νέο μέτρο προσάρτησης στη Δυτική Όχθη, ούτε επίσημο ούτε πολιτικό ούτε κατασκευή ούτε καμιάς άλλης φύσης, που τα αποτελέσματά του να οδηγούν όλο και πιο φανερά σε μια προσάρτηση». «Αντιβαίνει στη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε εκφράζοντας τη λύπη του γι'αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ