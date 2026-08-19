Η Βόρεια Κορέα διαψεύδει ότι ετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιώτες στη Ρωσία

Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις με τη Σεούλ, είπε η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε σήμερα ότι η «εχθρική πολιτική» των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Βόρειας Κορέας δεν έχει αλλάξει, παρά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για σημαντική μείωση της συμμετοχής των ΗΠΑ στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα.

Είπε επίσης ότι, ενώ η σχέση μεταξύ των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βόρειας Κορέας ήταν «πραγματικά εξαιρετική», η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις με τη Σεούλ και να απειλεί την εθνική ασφάλεια της Πιονγιάνγκ. Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν είχε γνώση τυχόν πρόσφατων επικοινωνιών μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι είχε λάβει απάντηση από τον Κιμ, αφού μείωσε την κλίμακα των αμερικανικών ασκήσεων με τη Σεούλ και χαρακτήρισε τη Βόρεια Κορέα «μη απειλητική και σεβαστή».

Η Κιμ Γιο Τζονγκ διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Πιονγιάνγκ σχεδιάζει να στείλει έως και 50.000 επιπλέον στρατιώτες στη Ρωσία για να πολεμήσουν υπέρ του συμμάχου της. Δήλωσε επίσης ότι η εκτίμηση του Ζελένσκι ήταν «αβάσιμη» και «ένα σκηνοθετημένο περιστατικό».

Ο Ζελένσκι είχε διατυπώσει τον ισχυρισμό αυτό σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X αυτό το μήνα και απευθύνει έκκληση στη Νότια Κορέα να παράσχει υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα της χώρας του.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας το 2024, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συνήφθη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Πιονγιάνγκ τον Ιούνιο του 2024.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ