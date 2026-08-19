Νέα πρόκληση από την Τουρκία - Αντιδρά στο χωροταξικό για τα ελληνικά πάρκα ΑΠΕ

Την αντίδρασή της για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, εξέφρασε η Άγκυρα.

Την αντίδρασή της για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, εξέφρασε η Άγκυρα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αφού η Ελλάδα ανακοίνωσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονας ανακοίνωσε πως «επειδή ο σχεδιασμός για αυτές περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Άγκυρα».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

Ο Κετσελί επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας στα ζητήματα του Αιγαίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, και έκανε λόγο για ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ μιας «ειλικρινούς και ολοκληρωμένης» προσέγγισης στα ζητήματα των δύο χωρών, με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία.

Παράλληλα, παρέπεμψε στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, που υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023.