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H Ρωσία άρχισε να εισάγει καύσιμα μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια

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H Ρωσία άρχισε να εισάγει καύσιμα μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια
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Η Ρωσία αναγκάστηκε να στραφεί στις εισαγωγές έπειτα από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές.

Η Ρωσία άρχισε να εισάγει καύσιμα, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλεξάντερ Νόβακ, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο Νόβακ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τους όγκους ή τις πηγές των εισαγωγών. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι αρκετά διυλιστήρια πετρελαίου θα επαναλάβουν τη λειτουργία τους στο εγγύς μέλλον έπειτα από προγραμματισμένη συντήρηση, κάτι που αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας καυσίμων.

Η Ρωσία, που συνήθως είναι καθαρός εξαγωγέας καυσίμων, αναγκάστηκε να στραφεί στις εισαγωγές έπειτα από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές τους τελευταίους μήνες που οδήγησαν σε χαμηλότερα επίπεδα διύλισης, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πετρέλαιο
Καύσιμα
Εισαγωγές
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