Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Εξακολουθεί να «πολιορκεί» την Λαγκάρντ για την προεδρία

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξακολουθεί να φλερτάρει την Κριστίν Λαγκάρντ για να αναλάβει την επόμενη πρόεδρό του, ένα θέμα που συζητήθηκε σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξακολουθεί να «φλερτάρει» την Κριστίν Λαγκάρντ για να αναλάβει την προεδρία του, ένα ζήτημα που συζητήθηκε σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εμφανίζεται έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο, δήλωσαν οι πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Ωστόσο, η Λαγκάρντ θέλει να διασφαλίσει ότι οι εντάσεις μεταξύ του WEF και του ιδρυτή και πρώην προέδρου του, Κλάους Σβαμπ, έχουν πλέον οριστικά διευθετηθεί, ανέφερε μία από τις πηγές.

Το όνομα της Λαγκάρντ έχει συνδεθεί εδώ καιρό στενά με τον ρόλο του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με τα σενάρια να εντείνονται μετά την ξαφνική αποχώρηση του Σβαμπ τον Απρίλιο του 2025. Ο Σβαμπ αποχώρησε εν μέσω έρευνας για οικονομικές παρατυπίες. Απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες.

Οι εικασίες ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν εν μέρει τροφοδοτηθεί από τα δικά της σχόλια. Αρνήθηκε να δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία της, η οποία διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 2027, συχνά παρακάμπτοντας ερωτήσεις επί του θέματος.

Το διοικητικό συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του οποίου η Λαγκάρντ είναι μέλος, πραγματοποίησε μια δια ζώσης συνεδρίαση την Τρίτη στα κεντρικά του γραφεία κοντά στη Γενεύη. Συμπρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου είναι σήμερα ο αντιπρόεδρος της Roche Holding, Αντρέ Χόφμαν, και ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ.

Την ίδια ώρα, οι διεργασίες για την διαδοχή της Λαγκάρντ ως προέδρου της ΕΚΤ, έχουν ήδη ξεκινήσει. Η ολλανδική κυβέρνηση στηρίζει την υποψηφιότητα του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, ενώ η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ.

Η Ισπανία έχει επίσης εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και πρόκειται να υποστηρίξει τον Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, πρώην επικεφαλής της Τράπεζας της Ισπανίας, ο οποίος επί του παρόντος ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.