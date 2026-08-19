Πρακτικά Fed: Πληθαίνουν οι φωνές για αύξηση επιτοκίων εάν δεν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Την ανάγκη ανάληψης δράσης με την αύξηση των επιτοκίων άμεσα, εκτός εάν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στη μείωση του πληθωρισμού, επισήμαναν οι αξιωματούχοι της Fed.

Την ανάγκη ανάληψης δράσης με την αύξηση των επιτοκίων, και μάλιστα σύντομα, εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στη μείωση του πληθωρισμού, επισήμαναν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Στην δεύτερη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), τα μέλη της Fed διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση στο εύρος του 3,5%-3,75%, με την απόφαση υπέρ της διατήρησης να υπερισχύει με ψήφους 9-3. Τα τρία μέλη του ΔΣ που επιθυμούσαν μία αύξηση κατά 0,25%, σύμφωνα με τα πρακτικά «έκριναν ότι κάτι τέτοιο πιθανότατα θα βοηθούσε στην αποτροπή της ανάγκης για μια πιο απότομη και ενδεχομένως πιο δαπανηρή ακολουθία κινήσεων σύσφιξης σε μεταγενέστερο στάδιο».

«Πολλοί συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι η αυστηροποίηση της πολιτικής πιθανότατα θα ήταν απαραίτητη εάν ο πληθωρισμός δεν μειωθεί», ανέφερε η περίληψη της συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Ιουλίου. «Ορισμένοι συμμετέχοντες σχολίασαν ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες ενδέχεται να μην είναι επί του παρόντος αρκετά περιοριστικές για να διευκολύνουν την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%» τονίζεται.

Κάθε μία από τις τρεις ψήφους «όχι» ήταν περιφερειακοί πρόεδροι - η Μπεθ Χάμακ από το Κλίβελαντ, η Λόρι Λόγκαν από το Ντάλας και ο Νιλ Κασκάρι από τη Μινεάπολη.

Οι αξιωματούχοι που υποστήριξαν τη διατήρηση σταθερής πολιτικής, ανέφεραν ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μεταξύ Ιουλίου και της επόμενης συνεδρίασης της Fed στα μέσα Σεπτεμβρίου «θα μπορούσαν να παράσχουν μεγαλύτερη σαφήνεια και αντίστοιχα να μειώσουν την αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού».

Τα πρακτικά καθιστούν σαφές ότι οι αξιωματούχοι της Fed παρέμειναν διχασμένοι σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού, καθώς ενώ οι «περισσότεροι» αξιωματούχοι της Fed προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα μειωνόταν κατά το υπόλοιπο του έτους, «πολλοί» είδαν την πιθανότητα ο πληθωρισμός να είναι πιο «επίμονα αυξημένος».

Ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed δήλωσαν ακόμη και εξαιρουμένων των επιπτώσεων των δασμών και των τιμών της ενέργειας, ο υποκείμενος πληθωρισμός φάνηκε αυξημένος. Επίσης, αρκετοί δήλωσαν ότι οι δείκτες των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, μια βασική μέτρηση για την κεντρική τράπεζα, είχαν κινηθεί υψηλότερα από ό,τι πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Λιγότερες συνεδριάσεις, περισσότερα στοιχεία

Τα πρακτικά επεσήμαναν ότι οι οικονομικοί δείκτες άλλαξαν ελάχιστα από τη συνεδρίαση του Ιουνίου. Ο Γουόρς, «παρατήρησε» ότι η μείωση του τρέχοντος προγράμματος συνεδριάσεων από οκτώ ετησίως σε έξι, «που θα πραγματοποιούνται περίπου κάθε δύο μήνες» μπορεί να είναι παραγωγική.

Μια τέτοια κίνηση «θα επέτρεπε τη συσσώρευση περισσότερων πληροφοριών μεταξύ των συνεδριάσεων από ό,τι με την τρέχουσα πρακτική και θα παρείχε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο προσωπικό περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν στρατηγικά ζητήματα νομισματικής πολιτικής», ανέφερε το πρακτικό.

«Ο Πρόεδρος ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής για τα ζητήματα αυτά, ωστόσο δεν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων και ο Πρόεδρος υπέδειξε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην πρακτική δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα για το υπόλοιπο του 2026», αναφέρουν τα πρακτικά.