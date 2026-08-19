ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ για τη Γάζα

Ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες χαρακτήρισε «απεχθείς» και «σκανδαλώδεις» τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού για τη Γάζα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα σήμερα τις «απάνθρωπες και επικίνδυνες» δηλώσεις του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος υποστήριξε προ ημερών ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύκτα στη Γάζα».

«Αυτές οι δηλώσεις είναι απεχθείς. Είναι σκανδαλώδεις. Είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Και τις καταδικάζουμε απερίφραστα», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ