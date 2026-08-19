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Yπερδιπλασιάζει τα buybacks ομολόγων το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ - «Ανάσα» στην αγορά

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Yπερδιπλασιάζει τα buybacks ομολόγων το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ - «Ανάσα» στην αγορά
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Οι αποδόσεις υποχωρούν κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση: Το 10ετές διολισθαίνει 6 μονάδες βάσης στο 4,647% και το 30ετές αποδυναμώνεται 9 μονάδες βάσης στο 5,196%.

Σε υπερδιπλασιασμό του μεγέθους των επαναγορών ομολόγων προχωρά το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να μειώνονται σημαντικά.

Καθώς οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση και οι ομολογιακές αποδόσεις εκτοξεύονται σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, η ανακοίνωση στοχεύει σε ένα ευαίσθητο τμήμα της αγοράς των αμερικανικών τίτλων.

Στο πλαίσιο του επιταχυνόμενου buyback, το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ θα στοχεύσει στο τμήμα της αγοράς με μακρά διάρκεια 10 έως 20 έτη και 20 έως 30 έτη, το οποίο έχει δει «απουσία» αγοραστών από τα τέλη Ιουνίου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα «διπλασιάσει τουλάχιστον» το μέγιστο μέγεθος των πράξεων επαναγοράς, από 2 δισ. δολάρια σε «τουλάχιστον» 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπ. Οικονομικών.

Οι αποδόσεις υποχωρούν κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση: Το 10ετές διολισθαίνει 6 μονάδες βάσης στο 4,647% και το 30ετές αποδυναμώνεται 9 μονάδες βάσης στο 5,196%.

«Αυτή η αύξηση στο μέγεθος των πράξεων επαναγοράς αντικατοπτρίζει την επιθυμία του Υπουργείου Οικονομικών να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη ρευστότητας σε τομείς μακροπρόθεσμης διάρκειας, όπου υπάρχει συνεπής ισχυρή παρουσία από παίκτες στην αγορά, όπως αποδεικνύεται από τον σημαντικό όγκο προσφορών υψηλής ποιότητας που λαμβάνουμε τακτικά» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

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