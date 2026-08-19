Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη περιοχή Κερασοχώρι στην Δημοτική Ενότητα Βυνιανής του Δήμου Αγράφων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα και για 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ