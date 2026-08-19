Διατακτικές σίτισης: Πότε είναι αφορολόγητες - Τι ισχύει για κουπόνια, δωροεπιταγές

Στο τραπέζι η αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου από τα 6 στα 10 ευρώ. Τι ισχύει για κουπόνια, δωροεπιταγές, παροχές σε είδος και ΦΠΑ.

Ένα έξτρα αφορολόγητο «μπόνους» που μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ τον χρόνο έχουν οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται διατακτικές ή κάρτες σίτισης. Πρόκειται για μια παροχή που κερδίζει έδαφος στην αγορά εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις με το μέτρο αυτό ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων χωρίς να αυξάνουν αντίστοιχα το μισθολογικό κόστος.

Σήμερα, ένας στους τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα λαμβάνει διατακτικές ή κάρτα σίτισης σε σταθερή ή περιστασιακή βάση, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με μεγάλο μέρος των δικαιούχων να λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή επί σειρά ετών.

Αύξηση ορίου στα 10 ευρώ

Με επιστολή τους προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν την αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου των διατακτικών σίτισης από τα 6 στα 10 ευρώ υποστηρίζοντας ότι τα 6 ευρώ δεν ανταποκρίνονται πλέον στο πραγματικό κόστος ενός γεύματος.

Το θέμα βρίσκεται στο τραπέζι και δεν αποκλείεται να περιληφθεί στο καλάθι της ΔΕΘ που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Το αφορολόγητο των 6 ευρώ

Με το ισχύον καθεστώς, οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση. Η αξία τους απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, με το συνολικό όφελος για έναν εργαζόμενο να φτάνει τα 1.400 ευρώ το χρόνο.

Εάν η ημερήσια αξία της διατακτικής ξεπερνά τα 6 ευρώ, το επιπλέον ποσό παύει να απολαμβάνει την ειδική φορολογική μεταχείριση και αντιμετωπίζεται ως παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο, με τις αντίστοιχες φορολογικές συνέπειες.

Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα των κοινωνικών εταίρων και το ημερήσιο όριο αυξηθεί στα 10 ευρώ, το αφορολόγητο ποσό που θα μπορούν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέσω διατακτικών σίτισης θα ενισχυθεί σημαντικά, δίνοντας μεγαλύτερη ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Δωροεπιταγές και κουπόνια

Άλλοι κανόνες εφαρμόζονται στις δωροεπιταγές και στα κουπόνια αγορών που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους. Οι συγκεκριμένες παροχές θεωρούνται κατά κανόνα παροχές σε είδος και δεν έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τις διατακτικές σίτισης.

Όταν η συνολική αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος μέσα στο έτος δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, δεν προκύπτει φορολογική επιβάρυνση. Όταν όμως ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, ενεργοποιούνται οι διατάξεις για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος.

Πότε μπαίνει ο ΦΠΑ

Διαφορετικό είναι το τοπίο όσον αφορά τον ΦΠΑ. Εδώ τα κουπόνια χωρίζονται σε συγκεκριμένου και πολλαπλών σκοπών. Η διάκριση καθορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο γεννιέται η υποχρέωση απόδοσης του φόρου.

Στα κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού είναι γνωστά ήδη κατά την έκδοσή τους τόσο ο τόπος φορολόγησης όσο και ο συντελεστής ΦΠΑ που θα εφαρμοστεί. Για τον λόγο αυτό, ο ΦΠΑ αποδίδεται κατά την έκδοση ή τη μεταβίβαση του κουπονιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα κουπόνι για αγορά ρούχων ή υποδημάτων από συγκεκριμένη αλυσίδα στην Ελλάδα, εφόσον τα προϊόντα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπάγονται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ.

Στα κουπόνια πολλαπλών σκοπών, αντίθετα, κατά την έκδοσή τους δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο τόπος φορολόγησης ή ο συντελεστής ΦΠΑ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος δεν αποδίδεται όταν εκδίδεται το κουπόνι αλλά κατά την εξαργύρωσή του όπως για παράδειγμα μια δωροεπιταγή σούπερ μάρκετ, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει διαφορετικά προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ. Επειδή κατά την έκδοση της δωροεπιταγής δεν είναι γνωστό ποια προϊόντα θα επιλέξει τελικά ο κάτοχός της, ο ΦΠΑ υπολογίζεται όταν πραγματοποιηθεί η αγορά.