Θετικά αποτελέσματα σε εμβόλιο για τον καρκίνο από Moderna και Merck

Θετικά αρχικά αποτελέσματα στην πρώτη κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, έδειξε πειραματικό εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου από την Merck και την Moderna.

Θετικά αρχικά αποτελέσματα στην πρώτη κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, έδειξε πειραματικό εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου από την Merck και την Moderna, με τις μετοχές τους να εκτινάσσονται 9,3% και 108,65%.

Το εμβόλιο που βασίζεται στο mRNA σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda της Merck πέτυχε βασικούς στόχους στη κλινική δοκιμή σε περισσότερους από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα υψηλότερου κινδύνου ή προχωρημένο στάδιο, των οποίων ο ανιχνεύσιμος καρκίνος είχε αφαιρεθεί πλήρως μέσω χειρουργικής επέμβασης.

Το συνδυαστικό σχήμα πέτυχε τον κύριο στόχο της μελέτης, δηλαδή σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών χωρίς να επιστρέψει το μελάνωμα, σε σύγκριση με το Keytruda μόνο του.

Η θεραπεία μείωσε επίσης τον κίνδυνο εξάπλωσης του καρκίνου σε άλλα μέρη του σώματος. Η μελέτη της τρίτης φάσης θα συνεχίσει να αξιολογεί άλλα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού οφέλους επιβίωσης του σχήματος.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τα δεδομένα σε μια επερχόμενη διεθνή ιατρική συνάντηση, αλλά δεν είναι σαφές πότε σχεδιάζουν να υποβάλουν αιτήσεις για έγκριση στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, τα αρχικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο συνδυασμός θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια νέα θεραπευτική επιλογή για το μελάνωμα, το οποίο αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 1% των καρκίνων του δέρματος, αλλά προκαλεί τη μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων μεταξύ αυτών. Οι περισσότερες υποτροπές του μελανώματος αναπτύσσονται τα πρώτα δύο έως τρία χρόνια μετά την αρχική θεραπεία και την αφαίρεση.

Τα αποτελέσματα επικυρώνουν επίσης μια εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση που η Merck και η Moderna αναπτύσσουν εδώ και δεκαετίες, τόνισε η Δρ. Τζέιν Χέιλι, επικεφαλής της ογκολογικής πρώιμης ανάπτυξης της Merck.