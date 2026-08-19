Ευρωαγορές: Έκτη ημέρα απωλειών για τον Stoxx 600

Συνεχίστηκε για μία ακόμη συνεδρίαση το αρνητικό σερί, την ώρα που οι επενδυτές ανέλυσαν τις έντονες διακυμάνσεις στην αγορά των ομολόγων.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν στις ευρωαγορές την Τετάρτη, με το αρνητικό σερί να συνεχίζει για 6η ημέρα, την ώρα που οι επενδυτές ανέλυσαν τις έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στην αγορά των ομολόγων, καθώς από το χθεσινό sell-off πήραν σήμερα ανάσα μετά την κίνηση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε υπερδιπλασιασμό του μεγέθους των επαναγορών ομολόγων, από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, είδαν τον ετήσιο ρυθμό αύξησης τιμών στην Ευρωζώνη να κυμαίνεται στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, αυξημένος σε σύγκριση με το 2,8% του Ιουνίου. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3% τον Ιούλιο του 2026, από 2,9% τον Ιούνιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,4%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,11% στις 651,16 μονάδες, καταγράφοντας πτωτικές κινήσεις για 6η συνεδρίαση. Ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,39% στις 6.443 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,23% στις 26.091 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,09% στις 8.501 μονάδες.

Στο Λονδίνο με τον βρετανικό πληθωρισμό σε υψηλό τετραμήνου, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,10% στις 10.738 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,73% στις 52.633 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 διολίσθησε 0,55% στις 19.847 μονάδες.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει πίσω καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ από τα κεντρικά γραφεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη. «Η Ευρώπη έχασε σε μεγάλο βαθμό την πρώτη ψηφιακή επανάσταση, καθώς τα εμπορικά οφέλη από την εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καρπώθηκαν δυσανάλογα άλλες περιοχές», τόνισε.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε αυτή την εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη, τη δεύτερη ψηφιακή επανάσταση», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δήλωσε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνολογία. Επιπλέον, επικαλέστηκε στοιχεία από έρευνα, σύμφωνα με τα οποία οι εταιρείες της Ευρωζώνης θα κατευθύνουν φέτος περίπου το 9% των συνολικών επενδύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο συνδυασμός του άκαμπτου πληθωρισμού και του αμείλικτου κόστους των πρώτων υλών έχει αναγκάσει τις χρηματαγορές να επανατιμολογήσουν ριζικά τις πορείες των κεντρικών τραπεζών στα επιτόκια. Οι traders σχεδόν πλήρως προεξοφλούν μια αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης από την ΕΚΤ στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο.

Πέρα από τον Ατλαντικό, η Fed των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει τα πρακτικά από τη συνεδρίασή της FOMC τον Ιούλιο. Oίκοι και επενδυτές αναμένεται να αναλύσουν διεξοδικά το κείμενο για να αξιολογήσουν πόσο στενά παρακολουθούσαν οι αξιωματούχοι της Fed την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας πριν από την πρόσφατη αύξηση του μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού.