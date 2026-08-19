Πρώην στέλεχος «καίει» τη Meta: Δεν κατάφερα να προστατεύσω ούτε την κόρη μου

Η δίκη ξεκίνησε με τις εναρκτήριες αγορεύσεις των δύο πλευρών.

Στη μεγαλύτερη δικαστική μάχη της ιστορίας της βρίσκεται η Meta, η οποία κατηγορείται ότι σχεδίασε σκόπιμα χαρακτηριστικά του Facebook και του Instagram με στόχο να κρατά παιδιά και εφήβους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες της.

Η δίκη ξεκίνησε με τις εναρκτήριες αγορεύσεις των δύο πλευρών, με τις αμερικανικές πολιτείες που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη να υποστηρίζουν ότι ο τεχνολογικός κολοσσός χρησιμοποίησε λειτουργίες όπως τα likes, οι ειδοποιήσεις και οι αλγόριθμοι προτάσεων με τρόπο που ενθαρρύνει τον εθισμό των νεότερων χρηστών.

Σύμφωνα με την πλευρά των πολιτειών, η Meta γνώριζε τους πιθανούς κινδύνους για τους ανηλίκους, ωστόσο παρουσίαζε επανειλημμένα στο Κογκρέσο, στους γονείς και στο κοινό το Facebook και το Instagram ως ασφαλείς πλατφόρμες για παιδιά και εφήβους.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr