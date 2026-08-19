Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 1%, παραμένει στα 91 δολ. το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 1% την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την πιθανότητα κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 1% την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την πιθανότητα κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναστείλουν όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν.

Η διέλευση πλοίων μέσω του Ορμούζ παρέμεινε επίσης σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι περισσότεροι πλοιοκτήτες απέφυγαν την πλωτή οδό λόγω έλλειψης σαφών ενδείξεων για το άνοιγμά του.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 0,7% κλείνοντας στα 91,62 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκε κατά 1% υψηλότερα κλείνοντας στα 85,83 δολάρια το βαρέλι.

«Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τις γεωπολιτικές εντάσεις που παραμένουν στη Μέση Ανατολή, τώρα με τα ΗΑΕ να δηλώνουν ότι έχουν διακόψει όλους τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν λόγω των τελευταίων πυραυλικών επιθέσεων», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών στην BOK Financial.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και ότι το Ορμούζ είναι ανοιχτό, κάτι που διέψευσε το Ιράν. Μάλιστα, η χώρα της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να στρέψει την προσοχή της σε στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, όπως ανέφεραν οι Financial Times.

Η κίνηση του Brent πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι υποδηλώνει ότι οι traders τιμολογούν ένα υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, με τις τιμές να επιστρέφουν ενδεχομένως σε τριψήφια επίπεδα, δήλωσε ο Ahmad Assiri, στρατηγικός αναλυτής στην χρηματιστηριακή Pepperstone.

Την ίδια ώρα, οι αποστολές πετρελαίου από τα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας έχουν μειωθεί σε περίπου 2,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, 15% κάτω από το αρχικό σχέδιο φόρτωσης, λόγω διαταραχών στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας.