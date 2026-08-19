Ισραήλ: Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε απειλή στα σύνορά μας με τη Συρία

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ διεμήνυσε σήμερα πως ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει «σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιώσουν την παρουσία τους στα σύνορα» με τη Συρία.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ διεμήνυσε σήμερα πως ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει «σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιώσουν την παρουσία τους στα σύνορα» με τη Συρία.

Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ επισκέφθηκε ισραηλινά στρατεύματα που ελέγχουν εδάφη εντός της συριακής επικράτειας. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο συριακό μέτωπο. Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιώσουν την παρουσία τους στα σύνορά μας. Γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τις επιχειρησιακές μας ικανότητες με ακρίβεια, όπου κι όποτε απαιτείται», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, την επομένη των ισραηλινών βομβαρδισμών στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ της βορειοδυτικής Συρίας, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του», ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες Τρίτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Συρία ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως «το Ισραήλ προειδοποίησε κατ’ επανάληψη τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ», αλλά η Δαμασκός αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών τον Δεκέμβριο του 2024. Επιπλέον ανέπτυξε στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη υπό επιτήρηση του ΟΗΕ, που χώριζε τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν, κάνοντας λόγο για «ζώνη ασφαλείας» από την οποία δεν προτίθεται να αποχωρήσει.

Η Τουρκία, η οποία έχει τεταμένες σχέσεις με το Ισραήλ εδώ και αρκετά χρόνια, διέψευσε πως σχεδίαζε την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία. Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Συρία, Τομ Μπαράκ, καταδίκασε τις επιθέσεις κατηγορώντας το Ισραήλ για «αχρείαστη κλιμάκωση».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP