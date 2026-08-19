Κίνα και Νότια Κορέα εξετάζουν το ενδεχόμενο συνόδου κορυφής τον Νοέμβριο

Το Πεκίνο «εξετάζει ενεργά» τη διοργάνωση συνάντησης κορυφής μεταξύ των ηγετών Νότιας Κορέας-Κίνας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC τον Νοέμβριο στο Σενζέν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι , δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο «εξετάζει ενεργά» τη διοργάνωση μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ των ηγετών της Νότιας Κορέας και της Κίνας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC τον Νοέμβριο στο Σενζέν, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας σε ανακοίνωσή του.

Ο Γουάνγκ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής με τον υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Τσο Χιούν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σεούλ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ