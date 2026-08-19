Bitcoin: Εκρηκτική άνοδος 8%, ξεπέρασε τα 69.000 δολάρια

Δυναμική επανεμφάνιση κάνει το bitcoin την Τετάρτη, καθώς σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο, εν μέσω αισιοδοξίας για τις εξελίξεις με τις ρυθμιστικές αρχές.

Δυναμική επανεμφάνιση κάνει το bitcoin την Τετάρτη, καθώς σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο, εν μέσω αισιοδοξίας για τις εξελίξεις με τις ρυθμιστικές αρχές, την ώρα που τα κορυφαία στελέχη του κλάδου να περνούν την πόρτα του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ενισχύθηκε νωρίτερα έως και 8%, περίπου 69.500 δολάρια με την άνοδο να συνδέεται με την συνάντηση που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στελέχη εταιρειών όπως Coinbase Global, Payward και Blockchain.com. Η πτώση των επιτοκίων δανεισμού ενίσχυσε την επενδυτική εικόνα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Αυτή την ώρα, το bitcoin ενισχύεται πάνω από 5% και κινείται στις 68.171 δολάρια.

Τα κρυπτονομίσματα και οι αγορές πρόβλεψης αποτελούν δύο αναπτυσσόμενους κλάδους τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ενισχύσει μέσω ενός φιλικού προς τη βιομηχανία ρυθμιστικού πλαισίου. Ωστόσο, παρά την παρουσία ενός υποστηρικτή του κλάδου στον Λευκό Οίκο, οι ηγέτες της αγοράς crypto ανησυχούν για την οριστικοποίηση αυτών των ρυθμιστικών κεκτημένων και πιέζουν για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου-ορόσημο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Η κίνηση προς τα 70.000 δολάρια, που προκλήθηκε από το κλείσιμο θέσεων short, δείχνει ότι οι αγοραστές ανακτούν την εμπιστοσύνη τους. Ωστόσο, το ράλι αντιμετωπίζει τώρα μια κρίσιμη δοκιμασία, καθώς μένει να φανεί εαν μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του και να κινηθεί προς την περιοχή των 75.000 δολαρίων», δήλωσε ο Axel Rudolph, επικεφαλής τεχνικής ανάλυσης στην επενδυτική πλατφόρμα IG.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την πρόταση της SEC να εξαιρεθούν ορισμένες προσφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από την υποχρέωση εγγραφής στις αρμόδιες αρχές ως τίτλοι. Η αμερικανική εποπτική αρχή προχωρά τα σχέδιά της για τα crypto, μετά το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε σημαντική νομοθεσία στο Κογκρέσο. Η SEC ανέφερε ότι οι εξαιρέσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες στα πρώτα στάδια λειτουργίας και άντλησης κεφαλαίων.

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών tokens κατέγραψε σημαντική άνοδο, ενώ το Bitcoin κινήθηκε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 100 και 200 ημερών. Ωστόσο, η απότομη άνοδος προκάλεσε επίσης ρευστοποιήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία ώρα, ενώ συνολικά περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε θέσεις στοιχημάτων ρευστοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.