Αλλάζει η στάση των νέων απέναντι στο ΑΙ - Στο επίκεντρο η απώλεια θέσεων εργασίας

Οι νέοι Αμερικανοί φαίνεται να αντιμετωπίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με πολύ μεγαλύτερη ανησυχία απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια.

Οι νέοι Αμερικανοί φαίνεται να αντιμετωπίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με πολύ μεγαλύτερη ανησυχία απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια, καθώς μεγαλώνει ο φόβος ότι το AI θα περιορίσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και θα κάνει δυσκολότερη την είσοδο των νέων στην αγορά.

Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η σχετική έρευνα του Pew Research Center το 2021, η πλειοψηφία των νέων Αμερικανών, το 55%, δηλώνει ότι ανησυχεί περισσότερο απ' ότι ενθουσιάζεται γι' αυτήν.

Πρόκειται για άνοδο 24 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2021. Μάλιστα, μόλις περίπου ένας στους δέκα δηλώνει περισσότερο ενθουσιασμένος, ενώ περίπου το ένα τρίτο αισθάνεται εξίσου ενθουσιασμό και ανησυχία.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα, το 73%, αναμένει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει λιγότερες θέσεις εργασίας τις επόμενες δύο δεκαετίες, από 61% πριν από δύο χρόνια, και μόνο το 5% των Αμερικανών πιστεύει ότι θα δημιουργήσει περισσότερες.

Τα ευρήματα αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της πολύπλοκης σχέσης των νεότερων Αμερικανών με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπορεί να αποτελούν από τους καλύτερους χρήστες της τεχνολογίας, ωστόσο εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό ακριβώς τη στιγμή που αυτή απειλεί να «διαβρώσει» τους ρόλους που παρέχουν οι νέοι στην αγορά εργασίας.

Στην Ευρώπη δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 18 κράτη μέλη την άνοιξη διαπίστωσε ότι ο φόβος για την εκτοπισμό θέσεων εργασίας που προκαλείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι υψηλότερος μεταξύ των νεότερων, χαμηλότερου εισοδήματος και με κατώτερη εκπαίδευση.

Ο ακριβής αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης στις προσλήψεις στις ΗΠΑ είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, καθώς η άνθηση της υιοθέτησης του ΑΙ συμπίπτει με μια ασθενέστερη οικονομία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προσλήψεις σε αρχικό στάδιο έχουν επιβραδυνθεί και τα στελέχη των αμερικανικών εταιρειών έχουν μιλήσει ανοιχτά για την εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της αυτοματοποίησης ορισμένων τμημάτων του εργατικού δυναμικού.