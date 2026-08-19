Χρυσός: Ράλι άνω του 3% με αέρα από τη μαζική επαναγορά ομολόγων

Εκτοξεύτηκε πάνω από 3% η τιμή του χρυσού την Τετάρτη, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δυόμισι μηνών, μετά από μια απροσδόκητη στήριξης ρευστότητας από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών

Εκτοξεύτηκε πάνω από 3% η τιμή του χρυσού την Τετάρτη, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δυόμισι μηνών, μετά από μια απροσδόκητη ανακοίνωση στήριξης ρευστότητας από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών που μείωσε τις αποδόσεις των ομολόγων και έριξε το δολάριο σε χαμηλό τριμήνου.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 3,4% στα 4.479,84 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τις 4 Ιουνίου στα 4.491,16 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ έκλεισαν 2,8% υψηλότερα στα 4.545,30 δολάρια. Σε τεχνικό επίπεδο, η τιμή spot του χρυσού ξεπέρασε τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών, που είναι περίπου 4.381 δολάρια.

«Αυτό ήταν εντελώς απροσδόκητο. Πολύ αισιόδοξο για τον χρυσό λόγω των χαμηλότερων αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων και επειδή μπορεί να βοηθήσει στην πτώση του δολαρίου", δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκότλιμπ, ειδικός του κλάδου και πρώην επικεφαλής πολύτιμων μετάλλων στην Koch Supply and Trading.

Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,8%, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου λιγότερο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν απότομα την Τετάρτη από περίπου το υψηλότερο επίπεδό τους σε 19 χρόνια, αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα υπερδιπλασιάσει το μέγεθος των πράξεων επαναγοράς ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Η TD Securities ανέφερε σε σημείωμά της ότι η ανακοίνωση έχει δώσει στα μέταλλα μια «ανάσα ζωής».