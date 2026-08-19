Σε νέο υψηλό 3 εβδομάδων το πετρέλαιο με κερδοφόρο 4x4

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν την Τρίτη σε υψηλό άνω των 3 εβδομάδων, καθώς οι ελπίδες για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν.

Τελευταία ενημέρωση 17:05

Την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών του «κλειδώνει» το πετρέλαιο την Τετάρτη, βαδίζοντας προς υψηλό ενός μήνα (από Ιουλίου) καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με το εάν τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για πλοία. Πρόσθετη στήριξη στον «μαύρο χρυσό» παρέχει το δημοσίευμα των FT πως η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent ενισχύονται 0,2%, στα 91,20 δολάρια ενώ τα futures του αργού West Texas Intermediate των ΗΠΑ προσθέτουν 0,19%, στα 85,10 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν την Τρίτη στο υψηλότερο σημείο τους από 30 και 31 Ιουλίου, αντίστοιχα, καθώς οι ελπίδες για ειρήνη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξασθενούν.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και επέμεινε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ιράν ότι η κρίσιμη πλωτή οδός παρέμεινε κλειστή για τη ναυτιλία. Η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έληξε τη Δευτέρα και ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διεμήνυσε πως η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει την αμυντική προσέγγιση λόγω του διπλωματικού αδιεξόδου, αν και δεν υπήρξαν αναφορές για νέες επιθέσεις από καμία πλευρά την Τρίτη.

Η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ επιβραδύνθηκε καθώς οι περισσότεροι πλοιοκτήτες απέφυγαν την κεντρική πλωτή οδό λόγω έλλειψης σαφούς κατεύθυνσης για την επαναλειτουργία της από τον αποκλεισμό. «Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία αυξάνονται ξανά, καθώς οι επιθέσεις από το Ιράν και τους Χούθι παραμένουν διαδεδομένες και στα δύο βασικά σημεία συμφόρησης, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη βραχυπρόθεσμα», τόνισε η Τζουν Γκοχ, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στην Sparta Commodities.

«Ωστόσο, οι παραγωγοί του Κόλπου βρίσκουν εναλλακτικές οδούς εξαγωγής για να μεταφέρουν πετρέλαιο στον Κόλπο του Ομάν. Εάν είναι βιώσιμο, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της περιορισμένης παραγωγής από αυτούς τους δύο παραγωγούς» συμπλήρωσε. «Βραχυπρόθεσμα, βλέπω ένα σχετικά σταθερό κατώτατο όριο (για τις τιμές του πετρελαίου) αλλά περιορισμένη πεποίθηση για επιθετική επιδίωξη της ανοδικής πορείας», επεσήμανε η Πριγιάνκα Σακντέβα, επικεφαλής της ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

«Οι traders είναι πιθανό να παραμείνουν επιφυλακτικοί όσο υπάρχει πιθανότητα ενός ακόμη γύρου συνομιλιών ανάμεσα σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και διπλωμάτες της Τεχεράνης, αλλά οι επίμονοι περιορισμοί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ή περαιτέρω ενδείξεις σύσφιξης της προσφοράς προϊόντων θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα αυτή την ισορροπία», κατέληξε.