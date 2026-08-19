Αναβάθμιση outlook για Target με «μπουστάρισμα» από πωλήσεις και κέρδη β' τριμήνου

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 26,54 δισ. δολάρια, πάνω από την εκτίμηση για 26,14 δισ. δολάρια.

Σε αναβάθμισε του outlook της για όλο το 2026 προχώρησε η Target, καθώς τα τριμηνιαία της κέρδη την Τετάρτη ενισχύθηκαν από τις επιστροφές δασμών, δείχνοντας σημάδια ότι η ανάκαμψή του εδραιώνεται.

Ο κολοσσός του λιανεμπορίου ανέφερε πως οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 26,54 δισ. δολάρια, πάνω από την εκτίμηση για 26,14 δισ. δολάρια.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 3,8%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street για 2,4%, σύμφωνα με την StreetAccount ενώ είδε «ευρεία» ισχύ σε όλες τις κατηγορίες ενώ κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,88 δισ. δολαρίων ή 4,11 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με 935 εκατ. δολάρια ή 2,05 δολάρια ανά μετοχή το προηγούμενο έτος.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και είμαστε επίσης ξεκάθαροι για το σημαντικό έργο που απομένει να γίνει», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.

«Το δεύτερο τρίμηνο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο σχέδιο που χαράξαμε νωρίτερα φέτος για να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την Target. Αυτό που είδατε από εμάς αυτό το τρίμηνο αντανακλά το επίπεδο αλλαγής που γνωρίζαμε ότι θα χρειαζόταν για να θέσουμε σε εφαρμογή τη στρατηγική μας» πρόσθεσε ο CEO.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Target περιλάμβαναν επίσης μια αύξηση 752 εκατ. δολαρίων στα καθαρά κέρδη, ή 1,65 δολάρια ανά μετοχή, από τις επιστροφές δασμών ενώ το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους και τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου είχαν ένα όφελος προ φόρων ύψους 994 εκατ. δολαρίων.

Η Target αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προβλέψεις της για το πλήρες οικονομικό έτος, λόγω τόσο των ισχυρότερων τάσεων πωλήσεων όσο και της εφάπαξ ενίσχυσης των κερδών της, εκτιμώντας πως η αύξηση των καθαρών πωλήσεων για το πλήρες έτος θα ανέλθει σε περίπου 5%.

Αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το πλήρες έτος, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών δασμών, θα κυμανθούν μεταξύ 9,90 και 10,90 δολαρίων, ενώ η μετοχή της Target μετρά ράλι πάνω από 55% φέτος.