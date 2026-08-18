Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με Ιράν - Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός και ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ»

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τα Στενά του Ορμούζ, ως «νέο αμερικανικό έδαφος».

Ξεκάθαρος ότι δεν πραγματοποιούνται και δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. «Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις που να βρίσκονται σε εξέλιξη ή να έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο Ναυτικός Αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και σε λειτουργία. Όλες οι νάρκες θαλάσσης έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο με άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, την άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο, την αποδέσμευση των assets της Τεχεράνης που έχουν παγώσει και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τα Στενά του Ορμούζ, ως «νέο αμερικανικό έδαφος», επαναλαμβάνοντας κάτι που είχε ήδη εκφράσει τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη στρατηγική εμπορική διαδρομή ως «αμερικανικό έδαφος» την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης, με τόνο που υποδήλωνε ότι επρόκειτο για αστείο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε αυτή την ιδέα χθες μιλώντας με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υπονοώντας ότι αυτό θα ήταν μια «πολύ καλή ιδέα». Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ, αντιμέτωπος με ένα εμπόδιο εξωτερικής πολιτικής, κάνει μια τόσο παράξενη ή απειλητική πρόταση για προσάρτηση ξένου εδάφους.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, έχει απειλήσει να κάνει τον Καναδά την «51η» πολιτεία των ΗΠΑ, να καταλάβει τη Γροιλανδία, και μάλιστα υπαινίχθηκε την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να υλοποιήσει καμία από αυτές τις απειλές. Η νέα αυτή πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ έρχεται καθώς η ειρηνική επίλυση του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ φαίνεται πιο μακρινή από ποτέ.