Wall Street: Ανοδική ώθηση μετά την επαναγορά ομολόγων - «Εκτόξευση» 130% της Moderna

Οι δείκτες αντιδρούν με άνοδο μετά την κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να προχωρήσει σε υπερδιπλασιασμό της επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους.

Τελευταία ενημέρωση: 17:58

Μετά από μία αμφιταλάντευση στο ξεκίνημα, οι δείκτες αντιδρούν με άνοδο στην Wall Street την Τετάρτη μετά την κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να προχωρήσει σε υπερδιπλασιασμό της επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους, προκαλώντας «βουτιά» στις αποδόσεις των ομολόγων, μία κίνηση που σηματοδοτεί μια πιο επιθετική προσέγγιση στη διαχείριση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του επιταχυνόμενου buyback, το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ θα στοχεύσει στο τμήμα της αγοράς με μακρά διάρκεια 10 έως 20 έτη και 20 έως 30 έτη, το οποίο έχει δει «απουσία» αγοραστών από τα τέλη Ιουνίου, με την κυβέρνηση να «διπλασιάζει τουλάχιστον» το μέγιστο μέγεθος των πράξεων επαναγοράς, από 2 δισ. δολάρια σε «τουλάχιστον» 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπ. Οικονομικών.

Οι αποδόσεις υποχωρούν κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση: Το 10ετές διολισθαίνει 6 μονάδες βάσης στο 4,647% και το 30ετές αποδυναμώνεται 9 μονάδες βάσης στο 5,196%, αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε φτάσει σε υψηλό 19 ετών. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούσαν στενά τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται κατά 335,09 μονάδες, ή 0,63%, στις 53,339,53, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,65%, στις 7.700,78, ενώ ο Nasdaq Composite κατάφερε να βρει πράσινο βήμα με +0,43%, στις 26.185,13 μονάδες. Χθες,και οι τρεις δείκτες υποχώρησαν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Moderna «εκτοξεύεται» 130% (!) μετά την επιτυχία του πειραματικού εμβολίου κατά του καρκίνου της εταιρείας και της Merck σε μια δοκιμή τελικού σταδίου. Το εμβόλιο που βασίζεται στο mRNA σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda της Merck πέτυχε βασικούς στόχους στη κλινική δοκιμή σε περισσότερους από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα υψηλότερου κινδύνου ή προχωρημένο στάδιο, των οποίων ο ανιχνεύσιμος καρκίνος είχε αφαιρεθεί πλήρως μέσω χειρουργικής επέμβασης. Η μετοχή της Merck σημειώνει κέρδη σχεδόν 10%.

Η μετοχή της Marvell Technology κερδίζει επίσως σχεδόν 10% μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την Google, για την ανάπτυξη τσιπ, με συμφωνία δικαίωμα αγοράς έως και 12,2 δισ. δολαρίων σε μετοχές του κατασκευαστή ημιαγωγών. Σύμφωνα με το Βloomberg, η Google μπορεί να αγοράσει έως και 58.970.907 μετοχές της Marvell στην τιμή των 206,58 δολαρίων η καθεμία. Περίπου 1,4 εκατ. από τις μετοχές θα κατοχυρώνονται σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις κατά το πρώτο έτος μετά την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.

Παρά το γεγονός πως χθες οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε όλο τον κόσμο έφτασαν σε πολυετή υψηλά, ο Άνταμ Πάρκερ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Trivariate Research, τονίζει ότι «η οικονομία είναι αρκετά ισχυρή». «Νομίζω ότι τα κέρδη και οι ταμειακές ροές από αυτές τις μεγάλες εταιρείες είναι αρκετά ισχυρά ώστε να αντέξουν κάθε είδους φόβο που θα συμβεί γύρω από τις αποδόσεις».

Τα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς πρόκειται να δημοσιευτούν το απόγευμα της Τετάρτης, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις έντονες διαφωνίες που υπήρξαν εντός της Fed. Στη συνεδρίαση του Ιουλίου, υπήρχαν τρεις διαφωνούντες που ψήφισαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων.