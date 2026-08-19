Κατσαφάδος: Ποσό ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση μετά την πυρκαγιά Χαλκιδική

Σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασσάνδρας και 1 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασσάνδρας για την αποτίμηση κι αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μετρήσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, εκφράζοντας παράλληλα τα συγχαρητήριά του στην Πυροσβεστική, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους επιστήμονες και τους εθελοντές για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σε 10 ημέρες τα πρώτα επιδόματα στους πληγέντες

Ανακοινώνοντας παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς, από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν βρίσκονταν στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Κατσαφάδος, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες.

Στο 100% η κρατική αρωγή για επισκευή και ανακατασκευή - Έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σε έναν μήνα από σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινες» ή «κόκκινες» θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς, σύμφωνα με τη δέσμευση του υφυπουργού.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πρόκειται για περίπου τρεις επιχειρήσεις, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τον ίδιο έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες για την πληγείσα περιοχή.

Στόχος είναι, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους και αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Δεν είναι εποχή για πανηγυρισμούς, αλλά για σκληρή δουλειά»

Αναφερόμενος στην επιτυχή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, με μεγάλες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου.

«Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν είμαστε ικανοποιημένοι ακόμα και ένα στρέμμα καμένου δάσους να έχουμε, ακόμα και ένα σπίτι να καεί, ακόμα και ένας συμπολίτης μας να χάσει τη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι για μας εποχή για πανηγυρισμούς. Είναι εποχή για πολύ σκληρή δουλειά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί στους τρεις άξονες της πρόληψης, της αντιμετώπισης στο πεδίο και της αποκατάστασης.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε «κατάκτηση» και «παρακαταθήκη για τη χώρα» το πλαίσιο συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση των φυσικών καταστροφών δεν γίνεται πλέον μεμονωμένα και αποσπασματικά, αλλά στη βάση ενός ενιαίου σχεδιασμού που ξεκινά από την πρόληψη και καταλήγει στην αποκατάσταση.

Στάθηκε, τέλος, στην ενίσχυση των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας σε προσωπικό, τεχνολογία και υποδομές, καθώς και στον εναέριο στόλο της χώρας, ο οποίος, όπως είπε, είναι «ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος» στην Ευρώπη και συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό και την οριοθέτηση των πυρκαγιών.

Σχοινάς: «Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες - Άθλος συντονισμού η αντιμετώπιση της φωτιάς»

«Σήμερα είναι η ώρα της αποκατάστασης», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Χαρακτήρισε «άθλο συντονισμού» την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τον Δεκαπενταύγουστο στην Κασσάνδρα, υπογραμμίζοντας ότι «συντονίστηκε το κράτος, οι υπηρεσίες, η Πολιτική Προστασία, το Δασαρχείο, το Λιμενικό, η Περιφέρεια, οι δημοτικές αρχές, οι εθελοντές και ο κόσμος της αγροτιάς και τα καταφέραμε».

Όπως ανέφερε, στην περιοχή, όπου βρίσκονταν «δεκάδες χιλιάδες παραθεριστές και κάτοικοι», υπήρχε ο κίνδυνος πολύ σοβαρότερων συνεπειών. «Έγινε μια μεγάλη επιτυχία διαχειριστική. Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες και αποδείχθηκε όχι μόνο η αξία του συντονισμού, αλλά και η αξία της πρόληψης», σημείωσε.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των έργων πρόληψης, επισημαίνοντας ότι το κράτος επένδυσε 50 εκατ. ευρώ σε σχετικό πρόγραμμα, «εκατομμύρια από τα οποία στην Κασσάνδρα». «Αυτό το πρόγραμμα έπιασε τόπο, γιατί περιόρισε σημαντικά την εξάπλωση της φωτιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλέον, όπως υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς, το βάρος περνά στην επόμενη ημέρα και στην αποκατάσταση των ζημιών.«Η αποκατάσταση αφορά αφενός τα αντιδιαβρωτικά έργα που πρέπει να γίνουν στο δάσος, έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά τις υποδομές στη Σίβηρη, το αμφιθέατρο, ενδεχομένως τον βιολογικό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, κατοικίες κ.λπ.», είπε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε προσωπικά τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, για την άμεση ανταπόκρισή του. «Είχε τα αντανακλαστικά της άμεσης ανταπόκρισης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ανακοινώσεις για την αποκατάσταση.

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στον αγροτικό τομέα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι «δεν έχουμε σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις». Όπως εξήγησε, «η καμένη έκταση είναι κατά βάση δασική ή εκχερσωμένη», ωστόσο συνεχίζεται η λεπτομερής καταγραφή των ζημιών, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν μεμονωμένες καταστροφές.

«Στα πλαίσια της καταγραφής που κάνουμε θα δούμε πολύ αναλυτικά αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μικρό, που καταστράφηκε και, όπως είπε ο υπουργός, έχουμε και τα μέσα και το πλαίσιο να πληρώσουμε», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Σχοινάς συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κάνοντας ειδική αναφορά στους κατοίκους, τους εθελοντές και τις υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Κουφίδης: Άμεσα τα έργα αποκατάστασης των ρεμάτων στη Σίβηρη

«Η δουλειά στο πεδίο από την κατάσβεση έγινε, τελείωσε. Τώρα περνάμε στο πεδίο της αποκατάστασης», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, μετά τη σύσκεψη στην Κασσάνδρα.

Επισήμανε, άμεσα θα ξεκινήσουν τα έργα καθαρισμού των ρεμάτων, τα οποία οδηγούν από την καμένη περιοχή προς τη θάλασσα, με στόχο να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα στη Σίβηρη και τους γύρω οικισμούς.

Όπως ανέφερε, για τις παρεμβάσεις έχει δεσμευτεί 1 εκατ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, αντιστοιχεί ακριβώς στη μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

«Αυτή είναι η πρώτη ανάγκη που πρέπει να καλύψουμε. Για μας είναι το πρώτο και πρέπει να γίνει άμεσα», τόνισε, προσθέτοντας ότι μετά τον καθαρισμό των ρεμάτων το Δασαρχείο θα προχωρήσει στα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, μεταξύ άλλων με κορμοφράγματα.

Παπαστεφάνου: Άμεση ασφάλεια και ανασυγκρότηση της Σίβηρης - Τέλη της επόμενης εβδομάδας η πλήρης εικόνα των ζημιών

Την ανάγκη για άμεση θωράκιση της Σίβηρης από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση της περιοχής, υπογράμμισε ο αναπληρωτής δήμαρχος Κασσάνδρας, Μάριος Παπαστεφάνου.

Όπως ανέφερε, άμεση προτεραιότητα είναι η υλοποίηση των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, ενώ σε δεύτερο χρόνο στόχος του δήμου είναι «να δημιουργήσουμε μια Σίβηρη ασφαλέστερη και πιο σύγχρονη». Σημείωσε ότι το ποσό που αποφασίστηκε για τις παρεμβάσεις ανταποκρίνεται στις εκτιμήσεις της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές επισήμανε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εννέα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα φτάσει τα 25. Πρόκειται, στην πλειονότητά τους, για επιφανειακές ζημιές, όπως για παράδειγμα η καταστροφή μιας τέντας. Η διαδικασία καταγραφής από την πλευρά του δήμου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα υπάρχει σαφής εικόνα για το συνολικό μέγεθος των ζημιών. Μετά το τέλος της σύσκεψης οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε αυτοψία στις καμμένες εκτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ