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Πούτιν: Υποβάθμισε τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

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Πούτιν: Υποβάθμισε τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
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Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει υποστεί σοβαρές συνέπειες από τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει υποστεί σοβαρές συνέπειες από τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Μιλώντας σε συνέδριο υπουργών και μεγάλων επιχειρηματιών με θέμα την οικονομία, υποβάθμισε τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων, οι στόχοι των οποίων περιλάμβαναν διυλιστήρια πετρελαίου και εμπορικές αποθήκες της κορυφαίας ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ρωσία
Ουκρανία
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