Πετρέλαιο: Τρίτη ημέρα ανόδου καθώς «χλωμιάζει» η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, σηματοδοτώντας την τρίτη ανοδική συνεδρίαση.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, σηματοδοτώντας την τρίτη ανοδική συνεδρίαση, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι θα υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστό, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι δεν πραγματοποιούνται και δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν, ενώ ο Ναυτικός Αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 59 σεντς, ή 0,7%, στα 91,46 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού των ΗΠΑ, West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 75 σεντς, ή 0,9%, στα 85,25 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια διαπραγματεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και η επανέναρξη της κυκλοφορίας των πετρελαιοφόρων μέσω του στρατηγικού Ορμούζ φαίνεται να έχει σταματήσει, απειλώντας να επεκτείνει τη σύγκρουση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν θα κρατήσει τα Στενά κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Mohammad Baqer Qalibaf σε κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Το Κατάρ, ένας από τους μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ θα «διευκολύνει» την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.