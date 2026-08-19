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Κένυα: Επτά νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου με τουρίστες

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Κένυα: Επτά νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου με τουρίστες
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Το αεροσκάφος πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα, όταν συνετρίβη, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Επτά άνθρωποι, ένας πιλότος και έξι τουρίστες, σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβη στην κομητεία Σαμπούρου της Κένυας, σύμφωνα με την αστυνομία. Το αεροσκάφος πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα, όταν συνετρίβη, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η αστυνομία δεν ανέφερε τις εθνικότητες των τουριστών. Το τουριστικό πρακτορείο πολυτελών ταξιδιών της Luxury tour agency & Beyond ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα ελικόπτερο που μετέφερε πελάτες του συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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