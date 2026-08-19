Η Άγκυρα έτοιμη για έρευνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία απέκτησε επίσης άδεια για την αναζήτηση πετρελαίου στα υπεράκτια κοιτάσματα της Λιβύης.

Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργασθεί με την Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Συρία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Η τουρκική κρατική εταιρεία TPAO και ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Δαμασκό με τον Σύρο υπουργό Ενέργειας Μοχαμάντ αλ Μπασίρ.

Η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία απέκτησε επίσης άδεια για την αναζήτηση πετρελαίου στα υπεράκτια κοιτάσματα της Λιβύης.

Η Τουρκία και η Συρία θα θέσουν σε λειτουργία νέες υποδομές τις επόμενες εβδομάδες, τριπλασιάζοντας τη χωρητικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πάνω από 800 μεγαβάτ, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.

Η τουρκική κρατική εταιρεία εξόρυξης MTA IC και η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων της Συρίας υπέγραψαν επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μια μη δεσμευτική συμφωνία σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ