Ειδήσεις | Ελλάδα

Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά πυρκαγιά στον Γέρακα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά πυρκαγιά στον Γέρακα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης.

Παράλληλα, στις 15:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αλλάζει το παιχνίδι των προεκλογικών παροχών - Τι φέρνει η εμπλοκή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Γιατί όλοι στις πλατείες των χωριών μιλάνε για τον δύσκολο χειμώνα που μας έρχεται

Διατακτικές σίτισης: Πότε είναι αφορολόγητες - Τι ισχύει για κουπόνια, δωροεπιταγές

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider