Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά πυρκαγιά στον Γέρακα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης.

Παράλληλα, στις 15:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ