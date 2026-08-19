Σε χαμηλό τριμήνου το δολάριo μετά την παρέμβαση Μπέσεντ στα ομόλογα

Το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί 0,7%, χάνοντας έδαφος έναντι όλων των κύριων ομολόγων του. Ελβετικό φράγκο και η σουηδική κορώνα στους μεγαλύτερους κερδισμένους.

Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων γνωρίζει το αμερικανικό δολάριο την Τετάρτη, διολισθαίνοντας σε χαμηλό τριμήνου (από τα μέσα Μαΐου), μετά την άνοδο της αγοράς ομολόγων από την απροσδόκητη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι αυξάνει τις επαναγορές τίτλων μακράς διάρκειας.

Το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί 0,7%, χάνοντας έδαφος έναντι όλων των κύριων ομολόγων του, συμπεριλαμβανομένου του γεν. Το ελβετικό φράγκο και η σουηδική κορώνα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων.

Η κίνηση του Αμερικανικού Υπ. Οικονομικών έγινε μετά την εκτίναξη των αποδόσεων του 30ετούς τίτλου σε υψηλό 19 ετών (από το 2007), εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας των επενδυτών για το χρέος των ΗΠΑ, τον πόλεμο στο Ιράν, τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη και τον πληθωρισμό που διατηρείται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed από το 2021.

Η παρέμβαση βοήθησε τουλάχιστον προσωρινά στην αντιστροφή της τάσης, τροφοδοτώντας ένα ράλι στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα, αποκλιμακώνοντας την απόδοση του 30ετούς κατά περίπου 8 μονάδες βάσης, αυξάνοντας την πίεση στο δολάριο, εν μέσω εικασιών ότι η Fed είναι απίθανο να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια πριν από τον Δεκέμβριο.

Οι traders περιμένουν την δημοσίευση των πρακτικών (minutes) από την τελευταία συνεδρίαση της FOMC στις 21:00 το βράδυ σήμερα για να εκτιμήσουν εάν οι εκκλήσεις για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής βρήκαν ευήκοα ώτα και πώς οι αξιωματούχοι αξιολόγησαν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

«Μια πιο σταθερή αγορά ομολόγων σήμερα επέτρεψε στο δολάριο να υποχωρήσει», τόνισε η Τζέιν Φόλεϊ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στην Rabobank.

«Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο των κινδύνων πληθωρισμού και προσφοράς, εκτός από τους φόβους ότι η υψηλότερη κατοχή κρατικού χρέους από hedge funds θα μπορούσε να κάνει την αγορά πιο νευρική» πρόσθεσε.

«Το δολάριο είναι γενικά χαμηλότερο λόγω του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών», ανέφερε ο Χάουαρντ Ντου, στρατηγικός αναλυτής στην TD Securities στη Νέα Υόρκη. «Η απόφαση δείχνει ότι το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά την μακροπρόθεσμη ρευστοποίηση ομολόγων του που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα» κατέληξε.