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Λάιεν και Κόστα στηρίζουν το ΔΠΔ μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων

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Λάιεν και Κόστα στηρίζουν το ΔΠΔ μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων
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Οι δικαστές και οι αξιωματούχοι του ΔΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα χωρίς εξωτερικές πιέσεις, δήλωσαν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα διατύπωσαν σήμερα τη στήριξή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,, μια μέρα μετά την ανακοίνωση επιβολής αμερικανικών κυρώσεων στην πρόεδρο του ΔΠΔ, καθώς και σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της εισαγγελίας.

Φον ντερ Λάιεν και Κόστα δήλωσαν σε αναρτήσεις τους στο X ότι «τάσσονται σταθερά στο πλευρό του ΔΠΔ, της προέδρου Τομόκο Ακάνε και των αξιωματούχων που τηρούν την αποστολή του». Οι δικαστές και οι αξιωματούχοι του ΔΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα χωρίς εξωτερικές πιέσεις, δήλωσαν.

ΔΠΔ: Οι αμερικανικές κυρώσεις αποτελούν «κατάφωρη επίθεση» εναντίον της ανεξαρτησίας

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) κατήγγειλε σήμερα μια «κατάφωρη επίθεση» εναντίον της ανεξαρτησίας του με την επιβολή από την Ουάσινγκτον κυρώσεων με στόχο την πρόεδρό του, την Τομόκο Ακάνε.

«Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν κατάφωρη επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Χάγη. «Τέτοια μέτρα, που έχουν στόχο δικαστές, εισαγγελείς και μέλη του προσωπικού (...) υπονομεύουν το κράτος δικαίου», προσθέτει το ΔΠΔ.

Οι αμερικανικές κυρώσεις θεωρούνται απάντηση στις έρευνες που διεξάγονται από το ΔΠΔ με στόχο το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ. Το 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για ενέργειές του που συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα. Οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν στους αξιωματούχους του ΔΠΔ που στοχοθετούνται απ' αυτές να εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μπλοκάρουν επίσης συναλλαγές τους μέσα στο αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Αντόνιο Κόστα
ΗΠΑ
Κυρώσεις
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
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