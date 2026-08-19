UBS: Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ήρθαν για να μείνουν

Η UBS βλέπει το Brent στα 80 δολάρια έως το φθινόπωρο του 2027, καθώς η παγκόσμια ζήτηση αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις προβλέψεις.

Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν από τα σημερινά επίπεδα, δύσκολα όμως θα επιστρέψουμε σύντομα σε μια περίοδο πραγματικά φθηνής ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, η τιμή του Brent θα παραμείνει στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι έως και το φθινόπωρο του 2027.

Οι αναλυτές του οίκου προβλέπουν αποκλιμάκωση στα 85 δολάρια στο τέλος του 2026 και στα 80 δολάρια στο τέλος Μαρτίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2027. Πρόκειται για μικρή μόνο αποκλιμάκωση σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, αλλά όχι για επιστροφή σε ένα περιβάλλον χαμηλών τιμών. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις τους, τότε θα έχουμε τη διαμόρφωση ενός νέου, υψηλότερου σημείου ισορροπίας.

Ο βασικός καταλύτης είναι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας ζήτησης. Όπως επισημαίνει η UBS, τα τελευταία χρόνια επανέρχονται συχνά οι εκτιμήσεις ότι η κατανάλωση πετρελαίου βρίσκεται κοντά στην κορύφωσή της και ότι ο ρυθμός αύξησής της επιβραδύνεται γρήγορα. Τα πραγματικά στοιχεία, όμως, εξακολουθούν να διαψεύδουν αυτές τις προσδοκίες.

Οι μεγάλες αναθεωρήσεις της IEA

Η UBS στηρίζει την εκτίμησή της στις διαδοχικές ανοδικές αναθεωρήσεις των στοιχείων κατανάλωσης. Καθώς φτάνουν πληρέστερα δεδομένα, αποδεικνύεται ότι η παγκόσμια ζήτηση ήταν σημαντικά υψηλότερη από όσο αρχικά υπολογιζόταν. Η IEA έχει αυξήσει κατά περίπου 940.000 βαρέλια ημερησίως την εκτίμησή της για το 2024 και κατά 920.000 βαρέλια εκείνη για το 2025, σε σύγκριση με τις προβλέψεις που δημοσίευε μόλις τον Δεκέμβριο του 2025.

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Οι αναθεωρήσεις αυτές ουσιαστικά ανεβάζουν το σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικές προβλέψεις και δείχνουν ότι η κατανάλωση πετρελαίου -ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες- εξακολουθεί να υποεκτιμάται. Εξηγούν επίσης γιατί η IEA θεωρεί πλέον ότι η αγορά ήταν ελλειμματική το 2024, ενώ προηγουμένως την εκτιμούσε ως ισορροπημένη. Σύμφωνα με την UBS, τα νέα στοιχεία που έρχονται από τις αναδυόμενες αγορές ήταν αυτά που οδήγησαν την IEA σε διαδοχικές ανοδικές αναθεωρήσεις μέσα στο 2026. Η τράπεζα δεν αποκλείει, μάλιστα, να υπάρξουν νέες αυξήσεις στην εκτίμηση για τη ζήτηση του 2025.

Αντίθετα, οι προβλέψεις της αμερικανικής Energy Information Administration (EIA) έχουν μεταβληθεί ελάχιστα από τον Δεκέμβριο και εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της IEA και του OPEC. Η UBS εκτιμά ότι και η EIA θα αναγκαστεί τους επόμενους μήνες να αναθεωρήσει προς τα πάνω τα στοιχεία της για το 2024 και το 2025.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες εκτιμήσεις αλλάζουν την εικόνα για την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η παραγωγή πετρελαίου είναι ευκολότερο να καταγραφεί από την κατανάλωση και, σύμφωνα με την UBS, οι σημερινές εκτιμήσεις για την προσφορά του 2024 παραμένουν σχεδόν ίδιες με εκείνες που είχαν δημοσιευτεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σημαντική αναθεώρηση αφορά επομένως κυρίως τη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο OPEC όσο και η IEA θεωρούν πλέον ότι η αγορά πετρελαίου παρουσίασε έλλειμμα το 2024. Μόλις τον Δεκέμβριο, η IEA εκτιμούσε ότι η αγορά ήταν ισορροπημένη. Η EIA εξακολουθεί να υπολογίζει ένα μικρό πλεόνασμα, αντανακλώντας τις χαμηλότερες εκτιμήσεις της για την κατανάλωση.

Οι τελευταίες αναθεωρήσεις έχουν φέρει τις εκτιμήσεις της IEA και του OPEC πολύ πιο κοντά, ενισχύοντας την άποψη ότι η παγκόσμια ζήτηση ήταν ισχυρότερη από όσο αρχικά είχε υπολογιστεί.

Απομακρύνεται η κορύφωση της ζήτησης

Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά το πότε θα κορυφωθεί η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου. Στην τελευταία μεσοπρόθεσμη έκθεσή της, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, η IEA προέβλεπε ότι η ζήτηση θα έφτανε στο υψηλότερο επίπεδό της το 2029, στα 105,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, η τελευταία μηνιαία έκθεσή της τοποθετεί ήδη τη ζήτηση του 2027 στα 105,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Με άλλα λόγια, η παγκόσμια κατανάλωση αναμένεται να ξεπεράσει δύο χρόνια νωρίτερα το επίπεδο στο οποίο, μέχρι πρόσφατα, η IEA εκτιμούσε ότι θα σημειωνόταν η κορύφωσή της.

Η UBS θεωρεί ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, με βασική κινητήρια δύναμη τις αναδυόμενες αγορές. Η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, η ταχεία πληθυσμιακή αύξηση, οι επιδιώξεις οικονομικής ανάπτυξης και η σχετικά χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση σε πολλές από αυτές τις χώρες δημιουργούν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο.

Παράλληλα, η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο παραμένει μεγάλη, καθώς το αργό δεν χρησιμοποιείται μόνο ως καύσιμο, αλλά αποτελεί και πρώτη ύλη για μεγάλο αριθμό προϊόντων καθημερινής χρήσης.