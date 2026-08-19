Ιδιωτικά δίκτυα ενέργειας: Τον Σεπτέμβριο οι ανακοινώσεις για αυστηροποίηση του πλαισίου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι όσα έργα έχουν ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται.

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους, αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει «ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα» καθώς «έχουμε ήλιο και άνεμο». Όπως είπε, η αξιοποίησή τους είναι στρατηγική επιλογή, αλλά «πρέπει να γίνεται με σαφείς και αυστηρούς κανόνες» ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και οι τοπικές κοινωνίες, ενώ ξεκαθάρισε ότι το νέο πλαίσιο θέτει συγκεκριμένα όρια και απαγορεύσεις:

«Στις περιοχές Natura, στα δάση, στις δασικές εκτάσεις δεν πρέπει να έχουμε φωτοβολταϊκά σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα» .

«Δεν πρέπει να έχουμε ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Αττικής ή στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης» .

Όπως εξήγησε, στόχος είναι «να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ της πολύ σημαντικής ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται από τον ήλιο και τον άνεμο, αλλά συγχρόνως και από την ανάγκη να προστατεύσουμε τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι όσα έργα έχουν ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται. «Αυτός είναι ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία», είπε, σημειώνοντας ότι το νέο πλαίσιο αφορά αποκλειστικά τα νέα έργα που θα υποβληθούν από εδώ και πέρα.

Εξάλλου, υπογράμμισε ότι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά τρία ειδικά χωροταξικά ταυτόχρονα (τουρισμός, βιομηχανία, ΑΠΕ), τα οποία «λειτουργούν παράλληλα» και λαμβάνουν υπόψη όλες τις δραστηριότητες. «Η χώρα μας έχει τα περισσότερα νησιά στην ΕΕ… προχωρήσαμε στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό έτσι ώστε να οργανώσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στον θαλάσσιο χώρο».

Πυρκαγιές και ιδιωτικά δίκτυα: Έρχεται αυστηροποίηση

Αναφερόμενος στις πρόσφατες πυρκαγιές, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι για τα ιδιωτικά δίκτυα το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί, τον Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις». Για την υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε ότι η υπογειοποίηση προχωρά «5 και 6 φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι μέχρι το 2019», αλλά το συνολικό κόστος για πλήρη υπογειοποίηση θα άγγιζε «20–25 δισ.».