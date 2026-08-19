Mε συμπτώματα Long COVID το 26,5% των εργαζόμενων στο βρετανικό ΕΣΥ

Έρευνα του βρετανικού ΕΣΥ και 3 πανεπιστημίων καταγράφει πόσο πολύ ο τομέας της υγείας στη Μ. Βρετανία έχει επηρεαστεί από το σύνδρομο Long COVID.

Μπορεί η πανδημία του κορονοϊού να πέρασε και να έχουν περάσει από τότε σχεδόν 3 χρόνια, αλλά η «σκιά» της -δηλαδή το σύνδρομο Long COVID- δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί. Μία εντυπωσιακή μελέτη που πραγματοποίησε το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), σε συνεργασία με 3 πανεπιστήμια καταγράφει τον βαθμό με τον οποίο οι υγειονομικοί εξακολουθούν να υποφέρουν από τέτοια συμπτώματα στην καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, η πιο πρόσφατη έκθεση REACH-OUT, που δημοσιεύθηκε από το Παρατηρητήριο Φυλής και Υγείας του NHS σε συνεργασία με το University College London (UCL), το Πανεπιστήμιο του Λέστερ και το Πανεπιστήμιο του Nότιγχαμ, περιγράφει πώς οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν επηρεαστεί από τη μακροχρόνια COVID νόσο.

Σημειώνεται πως το Παρατηρητήριο Φυλής και Υγείας του NHS ασχολείται εξειδικευμένα με τα θέματα των ανισοτήτων στην υγεία.

Μελέτη με 11.500 υγειονομικούς συμμετέχοντες

Η μελέτη συνέλεξε δεδομένα από το 2022 έως το 2025 και περιλάμβανε μια συστηματική ανασκόπηση ερευνητικών μελετών, αναλύσεις δεδομένων ερευνών από περισσότερους από 11.500 εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο Ηνωμένο Βασίλειο και ποιοτικές συνεντεύξεις με εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τους διευθυντές τους και τα δίκτυα υποστήριξής τους.

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών μελετών με 6.418 εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο διαπίστωσαν ότι περίπου το 40% υπέφερε από Long COVID συμπτώματα κατά μέσο όρο 22 εβδομάδες μετά τη μόλυνση από COVID-19. Μεταξύ εκείνων που παρακολουθήθηκαν για 52 εβδομάδες μετά τα αρχικά συμπτώματα COVID-19, το 26,5% εμφάνισε Long COVID.

Ποια είναι τα συμπτώματα του συνδρόμου Long COVID

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιελάμβαναν κόπωση, νευρολογικά συμπτώματα όπως ομίχλη του μυαλού (brain fog- θολή σκέψη), πονοκεφάλους, απώλεια όσφρησης ή γεύσης, μυϊκούς πόνους και δύσπνοια.

Πιο ευάλωτες οι γυναίκες

Τα δεδομένα της έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν ότι μεταξύ 23% και 27% των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είχαν σύνδρομο Long COVID. Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μαζί με εκείνους σε νοσηλευτικές, συναφείς υγειονομικές ή διοικητικές θέσεις, ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν Long COVID σύνδρομο.

Προστατευτικός ο COVID εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 έδειξε μια προστατευτική δράση που εξαρτάται από τη δόση έναντι της μακροχρόνιας COVID νόσου: Όσο περισσότερους εμβολιασμούς είχε κάνει ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τόσο χαμηλότερες ήταν οι πιθανότητες να προσβληθεί από Long COVID σύνδρομο.

Τα δεδομένα των συνεντεύξεων υπέδειξαν ότι η παρατεταμένη πανδημία COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να απουσιάζουν από την εργασία τους ή να παραμένουν στην εργασία τους, αλλά να βιώνουν ενοχές, στιγματισμό και κατηγορίες, κάτι που εκδηλώθηκε ως εσωτερικευμένη πίεση να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά, ώστε να μην θεωρηθούν ότι υπερβάλλουν για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Οι ερωτηθέντες συζήτησαν την περιορισμένη κατανόηση του Long COVID συνδρόμου μεταξύ των κλινικών ιατρών και των διευθυντών και την «ασυνεπή και ανεπαρκή υποστήριξη» που είναι διαθέσιμη για όσους εργάζονται στο NHS με μακροχρόνια COVID νόσο».

Η καθηγήτρια Κάθριν Γουλφ από την Ιατρική Σχολή του UCL δήλωσε: «Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που εξακολουθεί να έχει η πανδημία COVID στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς έως και ένας στους τέσσερις εξακολουθεί να εμφανίζει συμπτώματα μετά τη μόλυνση. Η υποστήριξη όσων έχουν πληγεί και η πρόληψη παρόμοιων επιπτώσεων στο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης σε μελλοντικές πανδημίες θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα».

Πώς ορίζει το σύνδρομο Long COVID ο NICE

Ο Οργανισμός αξιολόγησης NICE (Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Αριστεία στη Φροντίδα), στη Μεγάλη Βρετανία, ορίζει τον όρο «μακροχρόνιο Covid σύνδρομο» ως συμπτώματα που συνεχίζονται ή αναπτύσσονται μετά από οξεία λοίμωξη Covid-19. Περιλαμβάνει τόσο την συνεχιζόμενη συμπτωματική COVID-19 (από 4 έως 12 εβδομάδες) όσο και το σύνδρομο μετά την Covid-19 (12 εβδομάδες ή περισσότερο).

Τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου υποδηλώνουν ότι το μακροχρόνιο COVID σύνδρομο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό, παρατεταμένο βάρος για την περίθαλψη, με ορισμένους από τους πάσχοντες να αναφέρουν συμπτώματα που διαρκούν πάνω από ένα χρόνο και επηρεάζουν την καθημερινή τους λειτουργία.

Οι συστάσεις του ερευνητικού προγράμματος REACH-OUT περιλαμβάνουν την εφαρμογή ευέλικτων οδών επιστροφής στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων ωρών εργασίας και της υβριδικής εργασίας, εάν είναι δυνατόν.

Η έκθεση συνιστά επίσης τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας με ένα εθνοτικά ποικιλόμορφο σύνολο εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τις οργανώσεις τους, για τον από κοινού σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτισμικά ευαίσθητων μοντέλων υποστήριξης.

Ο καθηγητής Χαμπίμπ Νακβί, διευθύνων σύμβουλος του Παρατηρητηρίου Φυλής και Υγείας του NHS, πρόσθεσε: «Άτομα με μειονοτικό εθνοτικό υπόβαθρο επωμίστηκαν ένα δυσανάλογο βάρος στην πανδημία COVID-19. Υπάρχει σαφής και επείγουσα ανάγκη για βελτιωμένες προσαρμογές στον χώρο εργασίας, εξατομικευμένη υποστήριξη για το εργατικό δυναμικό και βαθύτερη κατανόηση του αντίκτυπου του μακροχρόνιου COVID συνδρόμου στο ευρύτερο σύστημα υγείας και περίθαλψης. Απλώς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην ιστορία να επαναληφθεί».