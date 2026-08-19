Εξετάζεται η μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα - Για ιρανικά πλήγματα στην Ευρώπη έγραφαν οι FT

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη.

Τελευταία ενημέρωση 16:26

Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια εξετάζεται και η πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας της, με τη διάθεση συστήματος Patriot εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τις ίδιες πηγές, επισημαίνεται, ότι για την ασφάλεια της Κύπρου, παραμένουν στην περιοχή τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F16 της Πολεμικής Αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού Ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, με τον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα ασφαλείας που δημιουργεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η προστασία κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών, με τη Σούδα να αποτελεί κομβικό σημείο λόγω της στρατηγικής σημασίας της αμερικανικής βάσης.