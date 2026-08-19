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Υπερκάλυψη 2,45 φορές για τα εξάμηνα έντοκα - Στο 2,34% το επιτόκιο

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Υπερκάλυψη 2,45 φορές για τα εξάμηνα έντοκα - Στο 2,34% το επιτόκιο
Ευρώ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.

Σε 2,34% από 2,32% διαμορφώθηκε η απόδοση στην δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, που προχώρησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 981 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,45 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες

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