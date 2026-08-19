Υπερκάλυψη 2,45 φορές για τα εξάμηνα έντοκα - Στο 2,34% το επιτόκιο

Σε 2,34% από 2,32% διαμορφώθηκε η απόδοση στην δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, που προχώρησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 981 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,45 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες
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