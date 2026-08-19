ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για την προστασία των ελληνικών ακτών με νέο σταθμό τη Ρόδο

Μέσα από καθαρισμούς και δράσεις ενημέρωσης, η συνεργασία συνεχίζει να ενισχύει την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τις δυνάμεις τους με στόχο την προστασία των ελληνικών ακτών, ένωσαν για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ και το Project PARALIES σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όπως τονίζεται, στο πλαίσιο του προγράμματος Project PARALIES on the Road, που υλοποιείται για τρίτη χρονιά στα ελληνικά νησιά, η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ρόδο.

Μέσα από καθαρισμούς και δράσεις ενημέρωσης, η συνεργασία συνεχίζει να ενισχύει την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Project PARALIES on the Road x Rhodes, το φετινό καλοκαίρι υλοποιήθηκαν συνολικά 58 παράκτιοι καθαρισμοί σε 45 παραλίες της Ρόδου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία των ελληνικών ακτών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Από τις δράσεις καθαρισμού, συλλέχθηκαν συνολικά 295 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 37.285 τεμάχια, κυρίως πλαστικά μιας χρήσης, αποτσίγαρα, κομμάτια χαρτιού και πλαστικά καλαμάκια.

«Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και διαμοιραζόμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς, επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)» καταλήγει.