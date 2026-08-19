Το 63% των Αμερικανών θεωρούν «ανάρμοστα» τα κέρδη του Τραμπ από κρυπτονομίσματα

Ο Τραμπ κέρδισε περισσότερα από 1,4 δισ. δολάρια πέρυσι από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του που σχετίζονταν με τα κρυπτονομίσματα.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του έχουν επωφεληθεί με αθέμιτο τρόπο από τα κρυπτονομίσματα αφότου ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και ότι πολιτικές του αποφάσεις επηρεάζονται από τις προσωπικές του επιχειρηματικές συναλλαγές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που διήρκεσε τέσσερις ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι πιστεύουν πως ο Τραμπ επιτρέπει οι αποφάσεις του να επηρεάζονται από τα προσωπικά επιχειρηματικά του συμφέροντα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος στην προεκλογική του εκστρατεία το 2016 είχε δεσμευθεί να πατάξει τη διαφθορά στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ κέρδισε περισσότερα από 1,4 δισ. δολάρια πέρυσι από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του που σχετίζονταν με τα κρυπτονομίσματα.

Το 63% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι ανάρμοστο τόσο ο πρόεδρος όσο και η οικογένειά του να έχουν ωφεληθεί με αυτόν τον τρόπο, έναντι του 32% που είχε αντίθετη άποψη. Εξάλλου περίπου τρεις στους 10 Ρεπουμπλικάνους χαρακτήρισαν τις επιχειρηματικές συναλλαγές ανάρμοστες.

Οι Δημοκρατικοί επιμένουν να τονίζουν τη διαφθορά στην κυβέρνηση, ιδίως ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου τα επόμενα δύο χρόνια. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποσχεθεί να ερευνήσει τη διαφθορά στις πολιτείες που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.

Ο Ρεπουμπλικάνος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται στις οικογενειακές επιχειρήσεις αφότου επέστρεψε στην προεδρία, ενώ και ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει τις καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, εξηγώντας ότι ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαχειρίζονται τις επενδύσεις του Τραμπ.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. «Ο πρόεδρος ενεργεί μόνο με βάση το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Όμως ειδικοί στον κώδικα δεοντολογίας των προέδρων έχουν χαρακτηρίσει πρωτοφανή την κατάσταση .

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ακόμη και η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε τόσα πολύπλοκα επιχειρηματικά συμφέροντα όσο η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, κορυφαίος δικηγόρος αρμόδιος για θέματα δεοντολογίας που συμβούλευε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο.

Το 69% των Αμερικανών – περιλαμβανομένων των δύο τρίτων των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και 9 στους 10 Δημοκρατικούς—δήλωσε ότι πιστεύει πως τα προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ επηρεάζουν τις αποφάσεις του ως προέδρου.

Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί είναι διχασμένοι αναφορικά με το αν η διαφθορά είναι χειρότερη επί προεδρίας Τραμπ σε σχέση με το παρελθόν: Μεγάλο μέρος των Δημοκρατικών πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερη διαφθορά, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι σχεδόν στη μέση, με το 56% να εκτιμά ότι η διαφθορά είναι τουλάχιστον σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν.

Οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, με 4 στους 10 Δημοκρατικούς να λένε ότι είναι εξαιρετικά οργισμένοι με τη διαφθορά, σε σύγκριση με έναν στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους.

Όταν ρωτήθηκαν ποιο κόμμα είναι πιο διεφθαρμένο, το 49% απάντησε οι Ρεπουμπλικάνοι και το 41% οι Δημοκρατικοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ